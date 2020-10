Aseguran que no habrá restricciones de tránsito entre Capital y municipios turísticos

Por su parte, la ministra sí confirmó restricciones respecto de los espectáculos públicos, al mismo tiempo que explicó el protocolo para las personas que confirmen ser positivos durante la temporada : “Todo lo que sea teatro y entretenimientos no se van a poder hacer en lugares cerrados y aquellas personas que lamentablemente contraigan el virus en su período vacacional la indicación, porque va a haber muchos operativos de salud en la Costa, es que van a tener que volver a sus domicilios y en el caso que no lo pudieran hacer o porque su estado de salud no le permite manejar su auto particular, van a tener que quedarse en el lugar donde vacacionan, no van a poder circular”, dijo.