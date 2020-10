“Teatríz Mar del Plata” eleva un protocolo para poder retomar con su propuesta gastronómica y artística 

Próximos a la temporada de verano y en el marco de la incertidumbre que existe en la ciudad en torno a lo que sucederá con la misma, Andrés Velis, uno de los responsables de “Teatríz Mar del Plata”, en conversación con “el Retrato…” adelantó que desde su espacio elevaron un protocolo al Municipio de General Pueyrredón para poder retomar con la actividad gastronómica y artística que ofrecía el reconocido “café concert” marplatense. “No veo ningún impedimento en que en el escenario haya un artista y el público pueda estar cenando, tomándose un trago y a la vez disfrutando un espectáculo”, advirtió

En tal sentido, Andrés Velis, uno de los responsables de “Teatríz Mar del Plata”, el reconocido espacio artístico que funciona desde años en la ciudad como un escenario para espectáculos de diversa índole y que mantiene mesas al estilo café concert como así también una barra de coctelería, dialogó con “el Retrato…” y manifestó su optimismo en torno a poder volver a abrir las puertas de Teatríz en la temporada de verano.

De esta forma y luego de las declaraciones del Jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, en tanto advirtió que este verano será difícil la apertura de boliches y teatros en la costa atlántica debido a la pandemia, Velis señaló que si bien las manifestaciones del gobierno no fueron muy alentadoras “lo que sucede puntualmente con Teatríz es que es un éste es un espacio diferente y vamos a tener un protocolo como restaurante”.

“Hemos tenido reuniones con el Municipio y se ha planteado la posibilidad de trabajar con un protocolo específico”, adelantó a la vez que aclaró que la idea es abrir y funcionar como restaurante, pero con la posibilidad de tener algún espectáculo sobre el escenario con contenido artístico, el cual podrá ser unipersonal o un stand up. “Es nuestra expectativa poder lograr eso, porque está dentro del marco de lo que se pide con los cuidados”, precisó.

En función de ello, señaló que “Teatríz tiene un formato diferente: no es un teatro tradicional, que hoy se plantea como más difícil que pueda tener la posibilidad de trabajar, porque también es un restaurante y bar y como la cuestión gastronómica está habilitada, se podría abrir como restaurante”.

“También hemos presentado un protocolo para mostrar la posibilidad que el hecho que el restaurante tenga un espectáculo estaría dentro de las reglas pedidas y del protocolo sugerido, lo cual no generaría ningún conflicto, pero sí la posibilidad de mostrar contenido artístico”, explicó el empresario teatral marplatense.

Además, remarcó que Teatríz siempre lo que ha hecho es “trabajar en esa zona gris, en la cual por un lado no es un teatro, por otro no es un restaurante, por otro no es un bar y a la vez es todo junto” y consideró: “En ese contexto de que somos un poco de cada cosa, deberíamos tener la posibilidad de trabajar con todos los requisitos necesarios, con todos los cuidados y quizás con la capacidad al 50% disminuida”.

“No veo ningún impedimento en que en el escenario haya un artista y el público pueda estar cenando, tomándose un trago y a la vez disfrutando un espectáculo. No le encuentro ninguna problemática, pero esto debería terminar de confirmarlo las autoridades”, expresó al mismo tiempo que comentó que desde el Municipio de General Pueyrredón se comprometieron a hacer “todo lo posible” para poder concretarlo. “Igualmente no hemos tenido una definición ni una fecha”, afirmó.

Así, reparó en que dicha incertidumbre les genera “ciertas complicaciones” en lo que es la artística. “Al no tener esas cuestiones definidas concretamente se nos hace un poco difícil confirmar los artistas que podrían eventualmente estar. Se está hablando con los mismos igualmente un poco a medias, porque se les plantea un escenario, pero sin poder definirlo concretamente con datos y fechas”, apuntó.

“Entendemos que es un momento difícil, de muchos interrogantes y somos muy respetuosos también, porque sabemos que la salud siempre va a ser lo primero, pero dentro de ese marco queremos trabajar con todos los cuidados y los protocolos que sean necesarios”, explicó Velis a “el Retrato…”