Fabián Giovanniello: “A la AFA y al Concejo Federal no les interesa el fútbol del interior”

“A la AFA y el Concejo Federal no les interesa el fútbol del interior” enfatizó Fabián Giovanniello, dirigente de la LISTA 26 de Caruso Lombardi, acerca del inicio del Torneo de Fútbol de Primera, y Torneos Nacionales, que acordara Chiqui Tapia, Tinelli y Cía. Junto al Gobierno Nacional.

Giovanniello no dudó en afirmar que “la AFA está conducida por una comisión que actúan como los dueños del Fútbol, estando divididos sus miembros ( como expresó Verón ) y nunca hacen participes de las decisiones a los demás gremios y protagonistas como son los Jugadores, los Técnicos y los Árbitros junto a los compañeros de UTEDYC y por qué no la Policía”

Más adelante expresó que “a estos tipos solo les interesa más el “negocio” que realmente lo que significa el Fútbol para la Sociedad. Están matando la esencia del deporte”, acotando que “ es una vergüenza que no entiendan que el 90 % de los Jugadores del Fútbol del País, están contenidos socialmente por los Clubs del Interior, claro que respetamos la Pandemia, pero cualquiera puede hacer deportes al aire libre, menos entrenar fútbol con todos los protocolos”.

Afirma que “no hay información que deben hacer las Ligas, que si realmente les hubieran importado, hubieran tramitado ante el gobierno un salvataje a los Clubes de todo el País, ya que hace más de 6 meses no perciben sueldos, viáticos a miles de trabajadores como Jugadores, Técnicos, Preparadores Físicos, cancheros, Utilería, Árbitros, Personal de UTEDYC, Policías”, remarcando que “lo más importante también, los clubs cerrados y pagando gastos, sin dejar que los chicos, jóvenes y adolescentes estén encerrados como presos y muchos a la palestra, que no sé cómo los vamos a recuperar”

Finalmente Giovanniello denunció que “el Fútbol es mucho más que un negocio, que un espectáculo, y también hay que empezar a pensar más en un proyecto Federal que contenga a Todos y no a los “Profesionales”.