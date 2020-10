Cristian Cardoso prepara la llegada de Martín Lousteau y Posse a Mar del Plata 

Luego de haberse postergado las elecciones internas de la Unión Cívica Radical para el próximo año por los efectos de la pandemia por el coronavirus, Cristian Cardoso, candidato a segundo congresal de una de las listas locales del partido, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que en diciembre próximo el senador nacional Martín Lousteau y el actual intendente de San Isidro, Gustavo Posse, se harán presentes en Mar del Plata en el marco de un gran acto que reunirá a más de 500 afiliados al partido en la ciudad.

De esta forma, el candidato a Segundo Congresal de la Lista 14 que encabeza Nicolás Maiorano, y a nivel provincial respalda a Gustavo Posse y que tiene como candidata a vicepresidenta lleva a María Pía Dimarco y como aspirante a la convención provincial, a Jesús Porrúa, ex secretario de Gobierno durante la gestión de Katz, explicó a “el Retrato…”: “Esta semana estuvimos trabajando con Walter Carusso, Gustavo Posse y Martín Lousteau viendo la posibilidad que en diciembre vengan a la ciudad y realizar un gran acto al aire libre, en un camping y con los protocolos necesarios”.

En tal sentido, Cardoso precisó que la fecha en que los funcionarios se hagan presentes en la ciudad “dependerá de cómo se vaya abriendo la situación sanitaria en Mar del Plata y las posibilidades que haya de hacer una reunión de este tipo que realmente va a ser multitudinaria”.

Seguidamente, se refirió a Nicolás Maiorano y apuntó: “Lo conozco hace mucho tiempo a Nicolas, pero nunca participé en forma activa en ninguna lista, aunque siempre milité y colaboré” a la vez que aclaró que en esta ocasión “debido a todas las falencias que hay en el país me motivó a participar de esta elección”.

“Hay mucha gente en la lista que ya formaba parte activa en la política, pero también hay otros militantes que nunca tuvieron la posibilidad de participar. Esta es la oportunidad que tenemos y creemos que la mejor forma de cambiar lo que está pasando en nuestra realidad es a través de la política”, expuso al mismo tiempo que apuntó: “Ya vimos los resultados que tuvieron los políticos hasta este momento y para tener más y mejor política hay que cambiarlos también”.

Asimismo, hizo hincapié en la continuidad del espacio “Juntos por el Cambio” y aclaró que coincide con lo manifestado por el senador, Martín Lousteau, en tanto “hay que cambiar el nombre del partido y hacerlo más amplio como también hay que darle el apoyo o la oportunidad a otros sectores que no estuvieron participando, lo cual se hace con nuevas ideas”.

“Hay mucha gente interesante como Margarita Stolbizer o el intendente de Rosario que podrían participar del espacio. Hay muchos que no se sumaron, porque el Partido era muy cerrado y no había posibilidad de discusión o no podían alcanzarse propuestas”, afirmó a la vez que aclaró: “Somos todos muy participativos y no queremos ser socios sin derecho a voz y voto, sino que queremos ser socios plenos en cualquier encuentro que haya con otros sectores y partidos”.

Conforme a ello, no descartó la posibilidad que integrantes del PRO puedan estar dentro de ese espacio. “Las últimas expresiones de Mauricio Macri son de él y no de todo su espacio en general. De hecho, coincidimos en la posible candidatura del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires”, precisó y añadió: “Hay que integrar todo, porque el país va a salir con el esfuerzo de todos y no de solo una parte”.

“Hay que dejar los personalismos afuera y trabajar en pos de la gente y no de un partido o intentos personales. Hay que pensar más allá, porque hay que salir todos juntos con propuestas”, concluyó Cristian Cardoso en conversación con “el Retrato…”