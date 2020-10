Daniel Rodríguez dio detalles de la  “Movilización Virtual” este 17 de Octubre para conmemorar el Día de la Lealtad

Este 17 de Octubre los peronistas habrán de realizar desde las 15 hasta las 17 una movilización virtual, con motivo del “Día de la Lealtad”, de la que piensan congregar aproximadamente un millón de personas, y al momento del final ( a las 5 de la tarde) cerrarán el acto desde las puertas de sus casas o desde los balcones, entonando la Marcha Peronista.

Así lo informo ante el concejal y reconocido dirigente peronista Daniel Rodríguez en diálogo con “el Retrato”. En tal sentido indicó que “junto al Frente de Todos y con unos compañeros armamos una comisión y estamos llevando todo adelante. Es un hecho histórico. Algo impensado por muchos de nosotros que venimos de etapas anteriores. No estuve en el 45 pero hemos vivido a partir de ahí situaciones distintas en la conmemoración del 17 de octubre”.

Luego de aclarar que ellos no están planeando ninguna marcha “sino una movilización virtual”, acotando que adhieren a esta forma de expresarse a través de la Web “ya que nos mete en una situación inédita para el peronismo. Esta situación nos parece mentira pero es una demostración al pueblo argentino de que el peronismo está movilizado y con plena conciencia de los deberes que tiene. No comprometemos el tema de salud. No queremos transgredir eso y nos pone ante un gran desafío. Yo creo que el sábado se inaugura la militancia virtual”.

En relación a los compañeros que marcharán con sus vehículos por calles de la ciudad, enfatizó que “ Nosotros creemos que el peronismo se ha decidido por esta movilización pero no juzgamos a ningún compañero que necesita otra movilización. La virtual será la oficial y nos parece que es el modo adecuado dado nuestro discurso”.

Se mostró expectante en cuanto a cómo se desarrollará el final “ya que si bien no tenemos precisiones en este momento, el final y el desarrollo pero será algo original que permitirá actividades musicales desde distintos escenarios. Es algo muy nuevo que nos permitirá estar presente. Convocamos a cantar la marcha desde cada casa luego del discurso de Alberto Fernández. La idea es comenzar a las 3 de la tarde y finalizar a las 5 con la Marcha Peronista”.