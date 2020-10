Regresan los vuelos y los servicios de media y larga distancia pero no para el turismo

El Gobierno Nacional habilitó la reanudación de los vuelos regulares de cabotaje e internacionales y los servicios de micros y trenes de larga distancia, que podrán comenzar a funcionar una vez que sean publicadas las resoluciones respectivas, lo que podría ocurrir este jueves o el viernes, pero por ahora quedará exceptuado el turismo y sólo será para trabajadores esenciales o por razones de salud.

“Hoy enviamos las resoluciones para que sean analizadas por la Secretaría Legal y Técnica y estimamos que mañana o a más tardar el viernes estén publicadas, con lo cual quedarían formalmente habilitados los vuelos regulares”, detalló el ministro de Transporte, Mario Meoni, quien agregó: “En esta primera etapa los viajes serán limitados a personal esencial o a quienes deban trasladarse por razones de salud”.

Meoni añadió que “a partir de ese momento entra en vigencia la apertura de vuelos regulares. Naturalmente, también hace falta, obviamente, una adecuación en el tiempo para que las frecuencias sean más habituales. También tiene que ver con las posibilidades de demanda y la demanda va a estar restringida porque solamente está permitido para los trabajadores esenciales y para las razones de salud”.

Advirtió al respecto que “el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tiene facultades para ir ampliando algunas cuestiones particulares, medidas que pudieran ser tomadas a futuro”.

Los ministros, durante el anuncio en Aeroparque.

El funcionario hizo el anuncio esta tarde en el aeroparque porteño Jorge Newbery, acompañado por el ministro de Turismo, Matías Lammens; la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic; la titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli, y el presidente de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), José Arteaga.

En un contacto con los medios, Meoni aclaró que la habilitación, tanto de los vuelos como de los servicios terrestres de media y larga distancia, se concretó a través de “la implementación de protocolos seguros y procedimientos que se acordarán entre la Administración Nacional de Aviación Civil, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y las autoridades provinciales, en sintonía con las decisiones sanitarias del Ministerio de Salud”.



“Nosotros -dijo- hemos estado trabajando con un protocolo único para todas las áreas que afectan la operación aérea, pero eso abarca a los vuelos en sí, después será jurisdicción de cada gobernador resolver sobre las condiciones de ingreso y egreso de los pasajeros en sus territorios”.

Respecto a la voluntad expresada por los mandatarios para volver a contar con vuelos, apuntó que “en general, lo que vengo recibiendo de muchos de los gobernadores es la voluntad de empezar a tener vuelos. Naturalmente que no con las frecuencias habituales de vuelos diarios, pero sí por lo menos tener un vuelo semanal”.

“Y en el caso de aquellas provincias que tienen además actividades turísticas, les interesa también empezar a operar, entendiendo que es una manera de generar confianza para cuando haya posibilidad de volver al turismo. Por lo tanto, entendemos que la mayoría de las provincias van a tener conectividad a partir de la semana que viene”, insistió.

Precisamente sobre el turismo, el ministro Lammens sostuvo que “si bien por el momento no estarán habilitados los vuelos para turistas, estamos convencidos de que en el corto plazo se podrá reactivar también para esta actividad. Con esa finalidad estamos trabajando”.

En cuanto a los vuelos internacionales, Meoni aclaró que “también estarán habilitados esta semana, pero siempre restringido al uso de los argentinos, como establece el decreto que está vigente y que indica que, por el momento, no se levantan fronteras”.

Al respecto, puntualizó que “estamos trabajando para que en un término de 30 días podamos contar ya con vuelos regulares regionales, con una apertura a Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia, por ejemplo. Pero hay que tener en cuenta que también algunos de esos países tienen restricciones aún para el ingreso de extranjeros”.

En lo referido a los servicios de micro de larga distancia, el funcionario nacional declaró que “la frecuencia irá creciendo de manera paulatina, si bien hoy no hay viajes, en la etapa prepandemia eran más de 2.700 viajes por día que salían desde la Ciudad de Buenos Aires, por eso en el marco de todo el país era una cantidad importante que paulatinamente iremos regularizando”.

“Le dimos facultades a la CNRT -agregó- para que vaya habilitando esas frecuencias a las distintas provincias y en función de que cada provincia acepte los ingresos determinados”.

Remarcó que “las frecuencias se irán cubriendo en la medida de la demanda y las posibilidades epidemiológicas porque le hemos dado a las autoridades provinciales las facultades de autorización, como nos pide el Presidente, entendiendo que hay una mirada absolutamente federal. Entendemos que está todo dispuesto para que felizmente podamos retomar en la Argentina la posibilidad de tener conectividad”.