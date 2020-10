Si fracasa el acuerdo salarial, Mar del Plata se quedará sin transporte por 48 horas

En sintonía con lo resuelto a nivel nacional, el Secretario Adjunto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Adrián Giménez, en diálogo con “el Retrato…” ratificó este martes que en caso de que este miércoles no se llegue a un acuerdo salarial en la paritaria de los choferes de corta distancia el transporte público en Mar del Plata quedará suspendido por 48 horas, y lo mismo sucederá a nivel país.

En primer término, Giménez se refirió a la posibilidad de vuelta total a la actividad en lo que respecta a la media y larga distancia, que se mantienen paralizadas desde el comienzo de la pandemia. “Hay que ver la letra chica del decreto 792, pero hay un planteamiento del gobierno que desde el sector lo vemos con buenos ojos, sobre todo la media, que con 213 familias nos afecta más. En el contexto general que mueva la larga distancia también lo vemos con muy buenos ojos. Igualmente hay que ver cómo sería el protocolo”, advirtió Adrián Giménez en diálogo con “el Retrato…”

Seguidamente, hizo hincapié en la corta distancia y explicó que este miércoles se realizará una audiencia por las paritarias. “El sector empresario rechazó lo que se había pedido y lo que plantean es que no puede absorber el aumento paritario sino tiene un subsidio”, precisó a la vez que aclaró que “se está pidiendo un incremento salarial y luego de la audiencia se decidirá si el paro de 48 horas se hace efectivo o no”.

“Si el paro es a nivel nacional, Mar del Plata adhiere como todo el país: la larga está parada, la media en algunas localidades como esta ciudad está parada y la corta distancia está en funcionamiento”, sostuvo a la vez que aclaró que el encuentro de este miércoles será desde las 14.30 y en formato virtual con el monitoreo de los ministerios de Trabajo y de Transporte.

Por otra parte, Giménez remarcó su preocupación por los trabajadores de media distancia. “Son 213 familias que si bien es cierto que, después de una medida de fuerza que se tomó, se cobró lo que se adeudaba, ahora están tratando de cobrar el mes de septiembre. Es todo muy raro, porque la media distancia de Mar del Plata no sufrió ningún tipo de asistencia por parte del estado nacional y provincial”, precisó.

En función de ello, descartó que la no asignación de ATP a la media distancia tenga que ver con la causa judicial que se encuentra en trámite y que involucra a los empresarios marplatenses. “Esto es una pandemia y se estaba hablando de los ATP, pero no salió para la media distancia como tampoco para otros compañeros que tienen corta y media distancia”, sostuvo y añadió que “la empresa 12 de octubre SRL recibe subsidio nacional y provincial, pero por 90 trabajadores, no por la totalidad”.