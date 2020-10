“Chichín” Martínez: Mucha gente tiene miedo que se agrave la situación sanitaria

El empresario Juan “Chichín” Martínez, concesionario de los balnearios 3, 4 (Francisco) y 9 y 10 (El Carmen) ubicados en la zona de Punta Mogotes se mostró expectante en relación al Plan de Promoción Turística que habrá de beneficiar tanto a turistas , como a marplatenses que alquilen sus espacios de sombra desde enero en Mar del Plata. “Por estas horas, y atento a que aún no se conocen muchas precisiones, le estamos enviando a nuestros clientes la información que hemos podido conocer, para que se interioricen sobre el tema”.

Reconoció que las consultas han sido importantes, pero quienes llaman desde otros puntos del país “el temor más grande que tienen, no son los costos, sino la enfermedad. Muchos temen la saturación a nivel sanitario que pudiera darse en Mar del Plata, y si bien nosotros somos rígidos desde siempre, ese miedo de no control existe”, para acotar en ese sentido que “hemos comprado máquinas para desinfectar. Pero el problema es el miedo de la gente”.

En relación a este tema, la preocupación se basa “en el sistema sanitario, el que hoy está trabajando a full y con la llegada de miles de turistas, el tema se puede complicar”, subrayando que “de todas maneras yo tengo mucho diálogo y estoy acá desde hace 40 años. Tengo gente de varios lugares y no pierdo la esperanza que vengan. Pero por ejemplo tengo un cliente tucumano, que me ha expresado su temor, y es entendible”

Más adelante anunció que han comenzado con el armado de las carpas “y hoy no estamos dejando entrar a nadie, porque no tenemos aprobación de fase, pero en dos días tengo 200 carpas armadas” para finalmente recordar que “nosotros siempre abrimos el 12 de octubre, algo que esta vez no pudo ser”

“Creo que falta el inculcar la responsabilidad. La gente usa mal el barbijo. Nos está faltando todo eso. Es una realidad mundial” sostuvo por último.