Goransky: El Plan de Promoción Turística despertó el interés de marplatenses y turistas

En plena incertidumbre sobre lo que sucederá con la temporada en Mar del Plata, el reconocido empresario del sector turístico marplatense, Sergio Gornasky, en diálogo con “el Retrato…”adelantó que es muy positivo para el sector haber sido incorporados en el “Plan de Promoción Turística” que implementó el gobierno nacional y reparó en que “si Mar del Plata no tiene temporada, el invierno 2021 va a ser un caos total, porque esa situación será trasladada a todas las actividades de la ciudad, no solo a lo turístico”.

El titular de los balnearios “La Reina” y “Mar del Plata” en la zona de Playa Grande de la ciudad, Sergio Goransky, en conversación con “el Retrato…”explicó durante este fin de semana recibieron diferentes consultas de los potenciales clientes de cara a la temporada 2021, los cuales en muchos casos se acercaron al lugar personalmente o se comunicaron por mail o telefónicamente. “La gente que está interesada ya empezó a preguntar”, aseguró.

En función de ello, Goransky señaló que el “Plan de Promoción Turística” que lanzó el gobierno nacional en las últimas semanas “puede ser muy beneficioso” para el sector. “Pudimos entrar los balnearios dentro de este proyecto del gobierno, el cual permite que a través de las agencias de viajes se pueden hacer contrataciones de carpas para los turistas y para los marplatenses también, lo cual al principio no estaba contemplado en la ley”, indicó.

“El proyecto es muy bueno para el turismo, pero hay que ver la aplicación”, resaltó a la vez que comentó que en el día de la fecha tomó conocimiento que hubo varias agencias que se inscribieron, que les aprobaron la misma, pero cuando ingresaron a hacer la prueba advirtieron que solo estaban incorporados los vuelos. “Todavía no están incorporados los otros rubros, pero la reglamentación salió aprobada en el boletín oficial”, adelantó.

Asimismo, explicó que “los marplatenses y los turistas de cualquier parte del país van a poder acceder, a través de una agencia de viajes, que tendrá convenios con los balnearios, a una unidad de sombra, pero el 50% de lo que pague del total -con un máximo de hasta 100 mil pesos- se le va a acreditar en una cuenta virtual o tipo tarjeta de crédito del Banco Nación” y añadió que ese dinero se podrá usar “si alquilás antes del 31 de octubre antes del 1 de enero y si la alquilas en noviembre o diciembre a partir del 1 de marzo”.

“La ley había sido aprobada, pero faltaba la reglamentación y este martes salió publicada en el Boletín Oficial”, confirmó el empresario turístico marplatense a la vez que destacó que la gente en general se encuentra haciendo consultas sobre los valores y servicios que se brindarán en la temporada como así también advirtió que “están con muchas ganas de ir a la playa, de disfrutar y demás”.

En tal sentido, el reconocido empresario turístico reparó en que por el momento muchos servicios no estarán permitidos como es la parte de recreación y baño seco. “Las duchas serán las que estén instaladas en la arena. Se llevará adelante el protocolo como en cualquier lugar público que uno concurre, el cual ya está aprobado por el municipio y solo resta la aprobación del gobierno provincial”, precisó.

Por otra parte, Goransky reparó: “Hay una cosa que es cierta y no se puede negar: la gente va a venir a Mar del Plata y va a ir a la playa. Por más que pongan las restricciones que quieran poner, esto va a suceder” y añadió que desde el sector se tratará que “todos sean respetuosos y cumplan con los protocolos como el uso de barbijo y el respeto del distanciamiento social”.

“Si Mar del Plata no tiene temporada, el invierno 2021 va a ser un caos total, porque esa situación será trasladada a todas las actividades de la ciudad, no solo a lo turístico. No va a haber trabajo y hay que tener en cuenta los altos porcentajes de desocupación que existen en Mar del Plata”, señaló a la vez que aclaró que desde el balneario “La Reina” y “Mar del Plata” se encuentran haciendo un trabajo de capacitación constante con el personal local, a la vez que se ha comenzado a armar lo que es la gran parte de las estructuras de las carpas “y solo falta colocar las lonas”; algo que haremos cuando se nos permita”

PARATO: “HAY MUCHA INCERTIDUMBRE PORQUE NO SE SABE QUE VA A PASAR”

Nicolás Parato en diálogo con “el Retrato…” al referirse a cómo comenzaron los alquileres y las consultas, afirmó que “desde que se aprobó el protocolo se incrementaron las consultas”, aunque remarcó que “hay mucha incertidumbre porque no se sabe que va a pasar, pero los habitués ya alquilaron o están alquilando. Eso viene dentro de los parámetros” reconociendo que “los que no son de Mar del Plata tienen más precaución para alquilar, en cambio los marplatenses, que son clientes de años, están alquilando”

No quiso aventurar de cómo será la temporada. “ Somos conscientes que va a ser un verano reducido en comparación con el año pasado”. Remarcando que “entre todos tendremos que cuidar nos. No podemos permitir la aglomeración de personas y respetar lo que marque el protocolo