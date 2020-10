Jornada para pedir la Emergencia Nacional en Violencia de Genero y Diversidad

La Multisectorial de la Mujer de Mar del Plata, este domingo 11 de octubre a las 18 hs realizarán una Jornada Cultural pidiendo la Emergencia Nacional en Violencia de Genero y Diversidad., en un evento que será transmitido por la pagina oficial de Facebook de la Multisectorial.

Estaranb acompañadas por artistas locales: Grupo de teatro LOCOMUN, Locales Rock, Familia Albornoz, Claudio Basanisi, Celeste Gonzales, Mariana Zelaschi. Además contaremos con la participación de León Gieco.

Sus organizadoras invitaron a toda la sociedad a adherir al pedido por la Emergencia Nacional en Violencia hacia las Mujeres y Diversidad. El fundamento del pedido de la emergencia está apoyado en el aumento de femicidios, travesticidios y transfemicidios. Como caso extremo de la violencia hacia las mujeres y diversidades. Pero también está registrado un aumento en los intentos de femicidios y la violencia de genero.

En este sentido indicaron que “Como creemos que tenemos que llegar antes para prevenir estas situaciones y con el objetivo de expresar que esta situación alarmante debe tener un tratamiento especial de emergencia por parte de las autoridades, en este caso el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, exigimos la Emergencia Ya!!

“Nos conmueve y estremece al punto de la desesperación ver tanta violencia hacia las mujeres y diversidadSeguramente en otro contexto estaríamos manifestando en las calles, pues estaríamos en el 35º ENM pero en cuarentena hoy sólo podemos hacerlo por las redes sociales. Pero eso no nos impide seguir luchando y trabajando para que esta realidad cambie y exigir que nos dejen de Matar!!”

Recordaron que “hace cinco años el grito de Ni Una Menos se hizo escuchar a lo largo y ancho del país ante la muerte de Chiara Páez quien fue asesinada por su novio en medio de una pelea porque ella se negaba a abortar.

“Finalmente plantean que “es necesario no caer en la naturalización de estas muertes. Hoy asistimos cada 29 horas al femicidio de una mujer o disidencia en manos de un varón por motivos de odio de género. Evidentemente los números alarman, pero no nos van a paralizar y vamos a seguir luchando”