Blanco y el verano: “Tener un sistema de salud fuerte es la piedra angular de todo” 

En el marco de la difícil situación sanitaria que se encuentra atravesando la ciudad y próximos a la temporada de verano en Mar del Plata, el ex Secretario de Salud de General Pueyrredón, Gustavo Blanco, en diálogo con “el Retrato…” señaló que “la medida más importante para decidir dependerá de la capacidad de camas y profesionales que se tengan para sostener un supuesto rebrote o aumento de casos que puede ocurrir en el verano”. A su vez, reparó que el virus se ha propagado por toda la ciudad, porque hubo “un control dificultoso de los nexos”.

En tal sentido, el ex Secretario de Salud de General Pueyrredón, Gustavo Blanco confesó que se encuentra “expectante” acerca de lo que sucederá en la temporada de verano en Mar del Plata, en tanto “hay información heterogénea en el tema en relación a lo que pasará en la ciudad y en otros centros de veraneo del país como Bariloche, Córdoba, etcétera. Hay muchos lugares que ya están tomando medidas enfocadas en recibir el turismo en forma ordenada y protocolizada”.

“La medida más importante para decidir dependerá de la capacidad de camas y profesionales que se tengan para sostener un supuesto rebrote o aumento de casos que puede ocurrir en el verano. Tener un sistema de salud fuerte es la piedra angular de todo, lo cual nos permitirá tomar decisiones el día de mañana”, agregó.

Además, hizo hincapié en que “la temporada será diferente”, ya que mucha gente “no vendrá a la ciudad por temor y vendrán solo los que tienen sus viviendas en Mar del Plata” al mismo tiempo que subrayó: “Si se hace una buena campaña de difusión para el cuidado de salud de todos, los turistas van a poder venir y va a ser un verano, por lo menos, para que el comercio pueda movilizarse un poco”.

En tal sentido, Blanco resaltó las medidas llevadas adelante en tal sentido por la localidad de Bariloche. “Le exigen al turista que concurra a la ciudad con un seguro que le cubra traslados y que no tengan que ser las autoridades locales sanitarias las que sufran las consecuencias de los infectados de coronavirus que no son de la ciudad. La capacidad es poca y van a venir a internarse a las clínicas de Mar del Plata la gente que veranea en toda la costa atlántica”, afirmó.

Respecto al cumplimiento de los protocolo, detalló que ello depende “de la cultura que se tiene y de la gente que veranea” a la vez que comentó que “hay que hacer hincapié en el cumplimiento de los protocolos para evitar los conglomerados de gente, respetando las normas que el gobierno nacional, provincial y municipal indique y tener la capacidad para que los organismos de seguridad que estén presentes en la ciudad puedan trabajar todos juntos en una mesa de trabajo”.

“No pueden trabajar la Nación, la Provincia y el Municipio en forma separada ni tampoco lo pueden hacer en forma separada de la salud privada, ya que la misma es el organismo sector que ha hecho la mayor cantidad de diagnósticos, de internaciones y es quién ha puesto a disposición de la gente todos los servicios que tiene para sostener la capacidad de las camas como corresponde”, sostuvo.

En ese contexto, Blanco resaltó que “en una mesa, coordinada por el intendente, deben estar todos los efractores de la salud como Inareps, INE, Colegio de Médicos, Colegio de Farmacéuticos, la Facultad de Medicina, el Hospital de la Comunidad, el Centro Médico, etcétera a los efectos de ver cómo se va a manejar el ingreso de los turistas y de qué forma a Mar del Plata”.

Operativo “Detectar”: “Llegó tarde a Mar del Plata”

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre el operativo “Detectar”, consideró que el mismo “llegó tarde” a Mar del Plata. “Tendría que haber llegado antes que se declare que había circulación comunitaria, porque con el Dr. Ferro lo veníamos advirtiendo. En ese momento y para ejecutar un control de los nexos habría que haber implementado el programa Detectar”, sostuvo.

“Lo que sucedió fue un control dificultoso de los nexos, lo cual ha hecho que se haya propagado el virus por todo Mar del Plata y ha generado que tengamos hoy la cantidad de casos que venimos teniendo, llegando a ser una de las ciudades líderes en relación a contagios y fallecidos”, agregó.

Por último, el ex secretario de Salud reparó en que “faltó coordinación de los diferentes efractores de salud por parte del Municipio, que se pueda hacer una mesa entre todos y escuchar sus opiniones. Se le decía a la gente que estaba todo bien cuando no lo estaba, lo cual hizo que muchos liberen un poco su actitud y no cumplan las condiciones que hay que cumplir en las fases: faltó control”.