UOCRA: “Somos partícipes junto a nuestros estudiantes de sus logros por el derecho a la educación” 

En el marco de las medidas preventivas dispuestas en el contexto de pandemia y a poco de finalizarse un año lectivo, desde Centro Educativo de Nivel Secundario Nº 458, ubicado en Avenida Luro N° 8851 de Mar del Plata destacaron el trabajo que vienen realizando todos los directivos, docentes y alumnos de la institución a los efectos de continuar con el proceso de formación académica bajo una modalidad virtual. “Somos partícipes junto a nuestros estudiantes de sus logros por el derecho a la educación, por la continuidad educativa”, aseguraron.

“En el contexto menos pensado hemos transitado y estamos finalizando este año lectivo”, sostuvo la máxima autoridad de la institución educativa, Silvia Sosa y en función de ello, destacó que “desde la suspensión de clases por el mes de Marzo por la ASPO -Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio-, fue necesario abordar junto a los docentes del CENS Nº 458 el desarrollo de actividades que garanticen la continuidad pedagógica”.

En tal sentido, la arquitecta y también directora del CENS N° 458 destacó la labor de todo el equipo docente, los cuales desde marzo vienen acompañando diariamente a los estudiantes “para garantizar su derecho a la educación y su continuidad pedagógica en tiempos de pandemia”.

Los profesores del establecimiento educativo señalaron: “En este contexto excepcional que nos encontramos, las dificultades para abordar los contenidos pedagógicos y lograr sus frutos, no han sido los únicos desafíos que hemos tenido que afrontar, ya que hemos acompañado desde el mes de marzo a nuestros que estudiantes que por crecimiento vegetativo estaban a la espera del inicio de clase – apertura de estas secciones-“ y aclaró que “tanto de la sección de segundo año de la mañana como de tercer turno tarde que en diciembre estaría egresando de su último año escolar en educación de adultos”.

“En este sentido, preocupados por la situación planteada, fue intención de todo el cuerpo docente dar continuidad pedagógica a nuestros estudiantes, y que a la fecha seguimos en la espera de la regularización de nuestra situación laboral”, aseguraron.

Conforme a ello y ante esta situación, los docentes relataron que se propusieron, junto a los estudiantes, a dar inicio y continuidad a sus estudios. “Hemos aunamos esfuerzos para materializar una vez más nuestro compromiso con la educación”, remarcaron y aclararon a su vez: “Estudiantes, docentes y directivo comenzamos a trabajar, a dar clases por iniciativa propia, a fin de garantizar y dar continuidad pedagógica a los verdaderos protagonistas, nuestros estudiantes”.

En ese contexto, la directora de la institución reparó en que “la realidad, es que muchos de los estudiantes no poseen celular y no poseen computadoras domiciliarias o quienes tienen celular muchos no cuentan con paquete de datos, algunos no manejan archivos digitales, otros desconocen cómo descargar de las app en sus celulares, estas entre otras situaciones”.

“Hoy nos enorgullece cosechar los frutos, como docentes y miembros activos de la comunidad educativa, somos partícipes junto a nuestros estudiantes de sus logros por el derecho a la educación, por la continuidad educativa”, sostuvo Sosa.

Por su parte, Alejandra Cornejo, profesora de diferentes materias sociales en el CENS 458 de la Fundación UOCRA se refirió a que este año ha marcado “un punto de inflexión” y expresó que el 2020 “ha presentado un desafío inquietante” al mismo tiempo que confesó que la vinculación a nuevas herramientas y nuevas modalidades, la hicieron sentir muchas veces “insegura, a veces triste y muchas otras emocionada, al comprobar el tremendo esfuerzo de muchos/as estudiantes que con recursos insuficientes, luchan para finalizar sus estudios”.

“Muchos quedaron en el camino, ya que la realidad angustiante y el futuro incierto, deterioró el entusiasmo con que se inscribieron para estudiar”, aseguró a la vez que consideró que “la cuarentena y la pandemia nos ha despojado del aula” y agregó: “En nuestros encuentros virtuales, algunos estudiantes han compartido con sus docentes cosas muy íntimas, a veces espirituales, temas laborales y miedos”.

Seguidamente, la estudiante de segundo año, Romina Serpillo, habló sobre su experiencia personal al retomar sus estudios inconclusos a los 43 años. “Actualmente vivo con mi familia y ante la cuarentena que estamos atravesando tuve que crear los encuentros escolares en mi casa ya que soy mamá de tres hijos; Lucas de 22 años, Facundo de 16 años y Naiara de 8 años”, contó.

“Nos organizamos con mi familia horarios para hacer uso tanto de la computadora como del celular y así poder estudiar. Después de tanto tiempo, tantos años, no me fue fácil iniciar las clases, prefiero ir a la escuela pero no queda otra que la virtualidad”, confesó y destacó que se siente muy acompañada por los profesores en el marco de la difícil situación personal que se encuentra atravesando.

Por último, José Fernández, estudiante de tercer año de Bachiller del CENS 458 contó que no posee computadora ni celular, pero que pidió uno prestado para poder continuar con sus estudios. “Me manejo con toda información de libros y pido material a gente que conozco. Mi deseo es poder terminar este año que me falta, para finalizar este tercer año escolar”, aseguró a la vez que agradeció a los docentes y compañeros.