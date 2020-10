Micaela, de la gastronomía al maquillaje: “Este es el momento ideal para reinventarse” 

Montar un emprendimiento o explotar un hobby como un trabajo y profesión, en el marco de la cuarentena, fue algo en lo que seguramente muchos pensaron en estos casi 7 meses de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Así fue como Micaela Avellaneda decidió inaugurar “Piel de Jengibre”, un espacio dedicado exclusivamente a la estética femenina.

Micaela Avellaneda en diálogo con “el Retrato…” contó en qué consiste el emprendimiento, los servicios que ofrece a sus clientas y que proyecciones tiene en relación al mismo. “Hago maquillaje, lifting de pestañas y perfilado de cejas como así también doy consejos sobre cuidado de la piel y del pelo”, adelantó la joven de 27 años.

En tal sentido, Micaela reconoció que esta idea surgió en el marco de la cuarentena, pero que el maquillaje es una pasión que tiene desde que era muy chica. “Cuando tenía 10 u 11 años bailaba y siempre tenías que maquillarte. Con los años fui haciendo varios cursos, porque me di cuenta que me re gustaba, pero nunca había trabajado exclusivamente de esto”, señaló.

“Con esto de la pandemia, que no se puede salir y demás, decidí ponerme más a full con esto del maquillaje”, remarcó la joven que lleva adelante este emprendimiento en su domicilio junto con una amiga que es diseñadora y que se encarga de la toma de fotos para subir a las redes sociales y poder promocionar sus trabajos.

Por último, la joven que trabajaba en sector gastronómico previo a la pandemia confesó: “Hasta ahora esta actividad la estaba haciendo como un complemento a mi otro trabajo, pero la idea es abrir un estudio en un futuro y trabajar exclusivamente de esto, que es lo que me gusta”.

“Este es el momento ideal para reinventarse, porque no queda otra. Si bien no es fácil dedicarse exclusivamente a esta actividad, con trabajo y realmente enfocados en esto, sí se puede lograr vivir de lo que me dedico”, sostuvo a la vez que comentó que “las redes sociales ayudan un montón, de hecho la mayoría te contactan de esa forma, porque es la forma en que hoy en día podes promocionar tu trabajo”.