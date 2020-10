Maximiliano Abad: “La educación es un bien social y es un derecho básico”

Los bloques de diputados y senadores de Juntos por el Cambio de la Provincia de Buenos Aires identificaron que el sistema educativo bonaerense atraviesa una profunda emergencia educativa desde hace meses que se agrava frente ante la ausencia de definiciones estratégicas por parte de la Dirección General de Cultura y Educación. “La provincia necesita un plan estratégico para la vuelta a clases presenciales, es indispensable que los más de 5 millones de alumnos y alumnas recuperen el vínculo con sus escuelas”, aseguró Siciliano.

Desde Juntos Por el Cambio argumentaron que el Programa de Acompañamiento a las Trayectorias y Revinculación de los estudiantes (ATR) no es un plan estratégico y resulta insuficiente. El mismo sólo se concentra en los niveles primario y secundario desestimando el abandono educativo de 837 mil jóvenes y adultos mayores de 18 años que estaban estudiando hasta el 2019. Además desconoce el esfuerzo que venían realizando los equipos directivos y docentes de las escuelas, quienes debieran ser compensados en sus salarios por un trabajo que ya vienen realizando. El ATR asignará a más de 35 mil docentes en forma aleatoria a estudiantes cuyas trayectorias educativas desconocen y deberán evaluarlos si tener aún definidos los núcleos de aprendizaje prioritarios sobre los que deberían trabajar.

Asimismo, indicaron que garantizar el aprendizaje de los alumnos y alumnas bonaerenses debería propiciar el trabajo articulado entre gobierno, los espacios políticos y la comunidad educativa. Por ello, además de la vuelta a clases, insisten en la necesidad de tratar con urgencia los proyectos que se encuentran en las Cámara de Diputados y Senadores para dictar la Emergencia Educativa en materia de aprendizaje de los estudiantes y con el objetivo de dotar de mayor financiamiento presupuestario al sistema educativo.

Ante el riesgo de perder todo un año de clases y no alcanzar los contenidos mínimos, el Presidente del bloque, Maximiliano Abad expresó: “La educación es un bien social y no podemos desproveer a las y los bonaerenses de un derecho tan básico como el de educarse. Las políticas educativas deberían colaborar para disminuir el impacto de esta crisis que estamos atravesando por la pandemia Covid-19”.