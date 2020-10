Proponen la creación de un barrio para los beneficiarios de los créditos Procrear 

En el marco del lanzamiento del Procrear, el reconocido empresario del rubro inmobiliario, Norberto Ise (FOTO), en dialogo con “el Retrato…” analizó el impacto del mismo en el sector y contó sobre el proyecto que impulsa en Mar del Plata, el cual estará destinado a los beneficios de dicho plan estatal. “La única forma de hacer un barrio completo es vender los lotes a precios bajos para que después la gente empiece a construir”, aseguró.

El empresario marplatense inició en 2014 un ambicioso proyecto que consiste en la comercialización de diferentes lotes distribuidos en una superficie de 40 hectáreas ubicadas en Libertad al 10000 y que hoy propone sean para beneficiarios directos del plan Procrear y deseen construir su vivienda propia. “El proyecto está ingresado en la Municipalidad, pero aún requiere de inspecciones y obras de construcción, estudios hidráulicos y un montón de cosas más”, precisó, a la vez que enfatizó: “pero todo requiere de una decisión política”

“El proyecto está exclusivamente destinado a quienes reciben el crédito Procrear, porque lo lindo de eso es que le vendes a las 8 mil personas que van a vivir ahí, y que todos tengan el dinero para construir en ese lugar, que se hagan una buena casa, etcétera”, sostuvo a la vez que aclaró que por el momento no tuvo la posibilidad de dialogar con autoridades nacionales acerca de ello.

En tal sentido, Ise señaló: “La mayoría de los concejales de General Pueyrredón aún no han escuchado cómo se hace esto. Cuando se empezaron a hacer los loteos, todas las ciudades crecieron como Mar del Plata en el siglo pasado. Esto era algo fabuloso porque la gente compraba y empezaba a construir”, indicó a la vez que comentó que ahora “la única forma de hacer un barrio completo es vender los lotes a precios bajos para que luego la gente empiece a construir”.

“¿Por qué se puede hacer un barrio privado y por qué no se puede hacer un barrio abierto más barato? El Estado lo tiene que solucionar, porque es la voluntad superior de cada ciudadano. En ese Consorcio tenemos que meter esto”, completó el reconocido empresario marplatense en conversación con “el Retrato…”

Asimismo, Ise se refirió a que, si bien el terreno no cuenta con servicios aún, los mismos se pueden hacer llegar rápidamente ya que están muy cerca del lugar. “Planteamos poner una planta depuradora, el agua está ahí, los vecinos a cuadras del lugar tienen todo de hecho y el gas pasa cerca. En su caso, habrá excedentes de ingresos ahí para que se puedan pagar esos servicios. Pensamos en mejorar el barrio incluso para que sea grato de vivir”, subrayó y añadió que “hace falta gente que escuche y gente que tenga la disponibilidad de hacer un cambio en la forma de fabricar un terreno para aquellos que lo necesitan”.

“Cualquier terreno en Mar del Plata vale como mínimos 30 mil dólares, pero ahí un terreno va a salir entre 4 y 7 mil dólares porque se va a rematar sin base al mejor postor a los que estén adjudicados al sistema Procrear. El excedente de una base que se ponga va a un Consorcio para mejorar el barrio y hacer obras o más servicios, como la planta depuradora”, señaló.

En ese contexto, apuntó que el proyecto fue presentado años en la Municipalidad, pero que el mismo debería ser enviado al Concejo Deliberante Municipio de General Pueyrredón para ser aprobado finalmente. “En el medio pasaron cosas, se vino todo para atrás y no se hizo más nada. No es difícil técnicamente volver a entrar”, reparó.

“El vicepresidente de la Cámara de Diputados me iba a atender, tenía una reunión prevista, pero después se suspendió. Con todo esto de la pandemia no es fácil que te escuchen, no es mala voluntad, pero el nuevo sistema los supera”, aseguró el martillero local.

Por otra parte, Ise se refirió a que en la ciudad no existe otro proyecto de este estilo. “Hay terrenos sueltos, pero no sirven. Esto sí sirve porque puede ingresar mucha gente en un lugar grato, cada terreno tendrá entre 200 y 400 metros, cada uno comprará el que puede, con una casita de un

diseño que hará el Estado, etcétera. Habrá una plaza, la policía y demás”, resaltó a la vez que aclaró que los mismos están exclusivamente destinados a quienes reciban los créditos Procrear del Estado. “Este formato se puede hacer en forma muy transparente y en todo el país”, remarcó.

“La comisión de los compradores de los lotes la tengo que se cobra por Ley, lo donaré absolutamente todo para beneficio del barrio, para que eso no sea una traba. Me alcanza con el aporte del vendedor del lote. No hay ningún lucro excesivo en esto”, expresó.

Por último, el empresario local señaló que “el dueño de la propiedad va a poder sacar mucho más dinero del valor de la hectárea que compre, porque la va a tener loteada, y va a tener que poner plata para hacer las obras que haya que poner” y agregó: “Lo tengo todo estudiado de cómo se hace en otros países y funciona. Cuando la decisión se tome esto es algo muy positivo para la ciudad”.