Hi Mery, una apuesta al trabajo con un emprendimiento juvenil de objetos personalizados

Con el impacto del Covid en la sociedad, hay un grupo de ciudadanos que parece haber quedado fuera de todo. De los alcances de los beneficios del Estado, del mercado laboral, de la tranquilidad económica. Son los jóvenes. Varados en una franja desde los 18 hasta los 22, sin posibilidades de conseguir empleo y en un mundo cada vez más difícil, el panorama se abre en dos: Rendirse o pelear.

María de la Paz Avellaneda es de las que eligen pelear. Aprovechando el aislamiento, desarrolló una emprendimiento de packaging. En dialogo con “el Retrato….”, profundiza: “El emprendimiento se llama Hi Mery, y se trata de la realización de objetos personalizados: Botellas, tazas, llaveros. Y estamos empezando a crear etiquetas con lo que es el packaging para vender a los emprendedores”.

Entrenadora de Hockey de las divisiones inferiores del Club Náutico, la joven de 19 años puso el ojo en lo que hacía falta crear: “Observé que las botellas deportivas son todas muy parecidas. Nada era personalizado. No había una idea, y nuestro objetivo era poder crear lo que alguien tuviera en mente. Tenemos las botellas de 750 con pico y vasos de café y botellas térmicas. Usamos brillo, glitter y el dibujo o frase puede ser la que el cliente quiera.”.

Su hermana Mey se puso, codo a codo, a asistirla con su presencia y su apoyo: “Este año con la pandemia, no pude trabajar de entrenadora de Hockey y es difícil conseguir trabajo. Hay rubros que no están activos y otros que recortaron gente y no toman a nadie. He visto carteles dónde piden de 18 a 24 años pero también piden dos años de experiencia. Muy pocas veces se puede tener experiencia a mi edad”.

Sin miedo y con firmeza, asegura: “Me parece que es un buen momento para emprender porque cuando empezamos, fue en un momento dónde sobraba el tiempo. Me gustaría pensar en este emprendimiento a futuro. Pero hay que ver qué pasa cuando todo se reactive. Hay que ver si se puede mantener el equilibrio entre el trabajo, el estudio y el emprendimiento. Se trata de empezar a armar nuestro camino”.

CREATIVAS. Paz junto a Mey; dos emprendedoras juveniles que van por mas.

Consultada respecto a si obtuvo algún tipo de ayuda estatal, fue clara: “La edad nuestra está varada en cuando a dependencia del estado. No sé es ni muy chico ni muy grande. Si uno vive con los papás, no se tiene acceso a beneficios. Y hay mucha gente que trata de ser independiente viviendo con sus padres”.

Y mientras trabaja, hay una idea que siempre ronda: “La idea de irse del país nunca desaparece. Es difícil ver un futuro como jóvenes, ya que aunque uno trabaje un montón, la idea de tener cosas propias sigue estando muy lejos”.

Consultada de cómo pueden comunicarse con ella, indicó que “lo pueden hacer a través del 2235819766, o a través del Himerystore en Instagram.

Pero Paz apuesta. Trabaja. Y cree. Cree en buscar las posibilidades hasta que aparezcan, cree en el mérito de tener lo de ella y en no rendirse. En no bajar los brazos. Una generación de pequeños grandes ciudadanos, que viven con las ganas de seguir apostando a la Argentina. Contra viento y marea.