La Coalición Cívica le pide a la Provincia explicaciones sobre el traslado de pacientes

La Mesa Ejecutiva de la Coalición Cívica ARI Mar del Plata hizo saber a los vecinos del partido de General Pueyrredon que de acuerdo a lo informado por la Subsecretaría de Gestión y Fiscalización de la Información del Ministerio de Salud de Provincia, el porcentaje de camas ocupadas al día 01/10 era del 50%, con sólo 10 camas UTI ocupadas en el Hospital Modular.

Destacan que “Hoy, en una operación mediática, desde zona Sanitaria VIII decidieron difundir el caso de un paciente que debió ser trasladado a una clínica privada (propiedad del Sindicato de Camioneros) de la Ciudad de Buenos Aires, en un avión sanitario, debido a que el Hospital Provincial no tiene más camas”.

En ese sentido informaron que “en el parte diario que emite el Hospital “Dr. Oscar Alende” (HIGA) señalaban que en el recientemente inaugurado Hospital Modular contaban con 10 personas internadas en UTI. ¿10 pacientes en UTI es colapso?”.

“La respuesta es no. Lo que se busca es instalar el miedo en nuestro distrito para justificar un retroceso de fase. Un cierre que no es en detrimento de un gobierno ni en beneficio de la salud, es en perjuicio de nuestros vecinos que ya no resisten más las penurias de la cuarentena eterna: 26% de desempleo, pobreza superior al 40% y un futuro que no auspicia que estas cifras se reviertan. ¿Quieren condenar a los Marplatenses por no someterse a los caprichos del gobierno provincial?”.

Remarcan masa adelante que “En el día de ayer también nos hemos enterado de la escandalosa cifra de 160 fallecidos que sin dar detalles ni precisiones sobre nombres y fechas de los decesos, nos informó la Provincia. Estamos realmente preocupados por la manera en que el gobierno del Frente de Todos maneja la información” para luego enfatizar que “Es evidente que existe manipulación e intencionalidad política a la hora de emitir informes. No es casualidad que esto pase cuando miles de comerciantes en total defensa de su derecho a trabajar deciden abrir sus negocios a pesar de la negativa del Gobierno Provincial de convalidar las aperturas solicitadas por el intendente Guillermo Montenegro”.

Señalan que es por estos motivos que exigen que “el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires informe claramente los motivos por los cuales se realizó el traslado de un paciente de nuestra Ciudad sin aviso al SAME y contando con disponibilidad de camas para atención crítica. Asimismo reclamamos que se transparente e informe en detalle los datos de los 160 fallecidos cargados en el día de ayer al SISA”.

Finalmente subrayan que su convencimiento que “la única manera de enfrentar las adversidades del presente es trabajando en conjunto y coordinadamente. Así hemos actuado en nuestro Municipio desde el 20 de marzo, dejando de lado las banderías políticas y poniendo por delante la salud y la economía de nuestros vecinos. Pero así no, con mala fe y sin ética no. Desde la CCARI exhortamos a las autoridades de la PBA a que se pongan a gestionar y dejen de hacer política con la salud y el trabajo de los marplatenses”.