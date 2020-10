Vilma Baragiola: “Hay que abrir rápidamente todas las actividades en Mar del Plata”

En el marco de la situación que se encuentra atravesando la ciudad producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la concejal, Vilma Baragiola, dialogó con “el Retrato…” y manifestó que “hoy hay que abrir rápidamente todas las actividades en Mar del Plata”. A su vez, aseguró que “Mar del Plata va a tener temporada. Turismo y utilización de las playas va a haber. ¿Cómo? Serán temporadas COVID con protocolo sanitario”.

“Estamos todos económicamente agobiados por esta situación que se está viviendo. No hay mejor derecho que el que tiene el ser humano cuando quiere trabajar y nadie se lo puede prohibir, ni mucho menos expulsarlo al caos económico familiar, personal y social”, apuntó la referente del Concejo Deliberante de General Pueyrredón en conversación con “el Retrato…”

Sin perjuicio de ello, Baragiola remarcó que “se están generando operativos para contener a aquellos barrios más pauperizados o a aquellos vecinos que arriban a tener que recurrir al Estado por primera vez en su vida para poder llevar un plato de comida a la mesa” y subrayó: “Hoy hay que abrir rápidamente todas las actividades en Mar del Plata. Aunque estemos en fase 3 la gente está saliendo a trabajar, porque necesita tener un dinero para sostener sus obligaciones”.

“DEBEREMOPS TRABAJAR MUCHO EN EL TEMA PREVENCION”

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre la cantidad de fallecimientos reportados en Mar del Plata en las últimas horas, respondió que “ha habido una situación de 3 mil 600 muertas que la provincia de Buenos Aires dio a conocer en la última semana, las cuales son personas que han fallecido de marzo en adelante”.

“Desde el Municipio reconocen que no tenían un registro de 160 personas, igualmente más allá de esa cuestión la ciudad no puede cambiar de Fase, lo cual es un tema finalizado, ya no corresponde seguir discutiendo eso, porque la gente sigue saliendo a la calle igual”, apuntó a la vez que aclaró que “hay que trabajar mucho con la prevención”.

En tal sentido, la concejal reparó en que si desde el Estado se exige la aplicación rigurosa de los protocolos de seguridad mediante el empleo de barbijo, alcohol en gel, respeto de las distancias sociales, higiene personal, se evitan las reuniones familiares, entre amigos, entre otras, la situación puede modificarse.

“Hay que dejar entrar a las personas a los locales de venta de ropa, habilitar la gastronomía y la obra privada. No ha habido un contagiado en el sector de la UOCRA, porque lo único que han hecho ha sido respetar los protocolos para sacar adelante las 450 obras que en la ciudad están esperando hoy volver a trabajar a pleno”, sostuvo.

“MAR DEL PLATA TENDRA TEMPORADA COVID CON PROTOCOLO SANITARIO”

En relación al verano que se aproxima y sin perjuicio de la situación sanitaria en que se encuentra actualmente la ciudad, afirmó: “Mar del Plata va a tener temporada. Turismo y utilización de las playas va a haber. ¿Cómo? Serán temporadas COVID con protocolo sanitario” y especificó que la misma podrá ser “con playas que tengan zonificadas los espacios de arena para que la gente pueda tener separación social, con la toma de temperatura al ingreso de cada balneario, con la identificación de la persona, con nuevos tachos de residuos con bolsas rojas para que la gente pueda desechar en ellos todo lo que utiliza para no contagiarse, con el uso del 50% del vestuario, con duchas distribuidas en diversos lugares de la playa, etcétera”.

“Deberá haber espacios municipales y provinciales preparados para rebrotes, para que la gente pueda aislarse y pasar esos días. Tal vez se tenga que recurrir a algún hotel de Chapadmalal para convertirlo en un alojamiento COVID, porque no se pueden usar los que hoy se están utilizando si estamos temporada”, señaló al mismo tiempo que aseguró que “el sector más castigado de todo esto terminó siendo la hotelería y todas las actividades avocadas a recibir a aquellos que visitaban la ciudad”.

En ese contexto, Baragiola aseguró: “Nosotros entendemos que ya estamos en temporada. El 1 de octubre empezó todo a prepararse todo lo que es seguridad en las playas, los balnearios y demás para que el 1 de noviembre se pueda arrancar y el 1 de diciembre inaugurar el verano”.

Conforme a ello, adelantó que este jueves en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón votaron un expediente mediante el cual se habilitó a los propietarios de viviendas de la ciudad, que no tengan dirección en Mar del Plata, que puedan venir a arreglar sus viviendas y prepararlas para rentarlas. “No podemos negarnos a lo que naturalmente sucede”, resaltó.

“HAY QUE PONER EN EL SOBRE KLA CUESTION EDUCATIVA”

Por otro lado, manifestó su preocupación por el sector educativo de General Pueyrredón. “Hay un tema que son las escuelas. Como reclamamos la apertura de actividades económicas, hay que poner un ojo sobre la cuestión educativa, porque no se puede perder un año más de educación de nuestros chicos”, expresó.

“Las sociedades de bien se basan en tener sistemas educativos agiornados, modernos, abiertos, etcétera. Aunque sea hay que abrir los patios para que los chicos puedan sociabilizar o que aquellos que tengan que recibir los diplomas lo puedan hacer en esos espacios aunque sea”, concluyó la concejal del bloque radical en conversación con “el Retrato…”

…