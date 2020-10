El Senado aprobó la ley que le quita fondos a la Ciudad por el traspaso de la policía

La mayoría oficialista del Senado aprobó este viernes la ley que regula el traspaso de la policía federal a la Ciudad de Buenos Aires realizado en 2016, con la quita de más de dos puntos de coparticipación que le cedió ese año Mauricio Macri para financiarla.

La fue aprobada con 42 votos, con la ayuda de los aliados Magdalena Solari Quintana y Alberto Weretinleck y la reaparición entre los propios de Carlos Menem, que había estado ausente por problemas de salud.

El proyecto viene a completar el decreto firmado por Alberto Fernández el 9 de septiembre que le quitó un punto de los 2.1 de copa de los agregados por Macri y lo cedió a la provincia para financiar un aumento de la policía bonaerense.

Larreta lo impugnó ante la Corte Suprema, con los mismos argumentos que usaron los senadores para rechazar una ley: la falta de un convenio entre las partes que defina la letra final del traspaso. De todos modos, el proyecto anexa el convenio firmado por Macri y su sucesor en 2016, aprobado en la Legislatura de la Ciudad y que nunca se trató en el Congreso.

Pero le agrega el presupuesto para sostener la fuerza que no había sido incluido y lo calcula en 24500 millones de pesos, una suma que para el Gobierno porteño representa un tercio de lo necesario. Se actualizaría en forma trimestral con un índice que combina en un 80% la variación salarial y un 20% la inflación medida por la Ciudad.

“El decreto disponía que una vez que avance la ley en el Congreso la coparticipación volverá a ser de 1.4%. La triplicación del coeficiente carece de cualquier tipo de informe técnico, económico, financiero y fiscal. La transferencia de competencia o funciones con los recursos requiere de una ley del Congreso y así lo expresa la Constitución”, explicó la santafesina María de los Ángeles Sacnun, del Frente de Todos.

Sacnun insistió en que los fondos para financiar la policía deben definirse en una ley y no sumarse al índice de coparticipación, que ese el único que permite un asistencia diaria y por goteo, sin esperar un discusión anual del Congreso.

Tal vez preparándose por la batalla judicial, citó un discurso del ex legislador porteño Oscar Moscarielo, del PRO, en el que celebraba el decreto de Eduardo Duhalde que consolidaba el porcentaje de coparticipación para la Ciudad en 1.4% y llamaba a discutir un aumento con las otras provincias.

El radical Martín Lousteau reconoció que sin fondos diarios, no hay traspaso posible. “Se transfieren funciones, pero no la plata. ¿Cuántas jurisdicciones van a buscar lo que tienen en el Presupuesto tantos años y no está? Por todos estos motivos y otros es que la Ciudad de Buenos Aires hizo una presentación judicial”.

“Todos sabemos que la provincia de Buenos Aires es la gran discriminada de la Argentina, por escándalo, por el congelamiento del fondo del conurbano, que recién se elevó por una iniciativa de María Eugenia Vidal. Hoy es de 52 mil millones de pesos; durante todo el kirchnerismo fue de 650 millones de pesos ¿Cuánta plata se perdió la provincia en esos doce años? 1,3 billones de pesos. Un presupuesto y dos meses más enteros“, se preguntó el economista.

El debate duró más de 6 horas y giró en torno a los mismos tópicos: la bandera de garantizar un mayor federalismo que levantaba el oficialismo y corregir un privilegio a la Ciudad de Buenos Aires; y la denuncia de una concentración de fondos en la Casa Rosada.