Ara Aguirres, una joven influencer que marca tendencia en las redes

“Empecé en Instagram, como todo el mundo, subiendo fotos con mis amigos y mi familia, pero siempre me gustó el tema de sacarme fotos y tener una cuenta muy estética”, reconoció la joven modelo de 20 años al mismo tiempo que aclaró que si bien los seguidores comenzaron a crecer “de a poco” en su perfil, hoy ya cuenta con más de 20 mil.

“Hablando con mi familia y amigas me di cuenta que me estaba yendo muy bien en Instagram, que le podía poner más profesionalismo y este año que por ahí disponía de más tiempo libre le di más importancia y los resultados fueron automáticos. En una semana ya tenía 5 marcas hablándome”, recordó.

En tal sentido, Ara Aguirres explicó que “si uno se lo propone se puede crecer muy rápido en Instagram. Es una plataforma gratis, que todo el mundo te ve, si tenés una cuenta pública y las marcas te buscan directamente por ahí, porque ya ni hacen castings” y añadió que muchas marcas le enviaban mensajes a través de las redes sociales para hacer producciones en las playas y de las nuevas temporadas de verano. “De esa forma se va difundiendo más el Instagram, ya que apareces en el perfil de la marca, en el del fotógrafo y en el de la maquilladora por ejemplo”, remarcó.

Conforme a ello, la joven precisó que trabaja no solo a través de la modalidad de canje con las diferentes marcas, sino también con dinero. “En general una marca me habla solicitándome publicidad y contenido”, indicó.

“Cuando solicitan publicidad se refieren a que se mencione su cuenta en mi perfil y que se muestren sus productos”, describió mientras que “generar contenido tiene que ver con sacar buenas fotos, editarlas, es decir, le genero contenido para sus redes y luego se las paso, así ellos pueden subir todo”.

Frente a ello, manifestó que Instagram hoy en día “se maneja más que nada por canje” como forma de pago. “Haces la foto y te regalo la bikini, por ejemplo. No sirve para tener un ingreso fijo, porque claramente no lo es”, reconoció y comentó que incluso “requiere estar bastante posicionada en las redes como para que todas las marcas quieran pagarte y no solo ofrecerte sus productos”.

Por último, hizo hincapié en que su deseo es poder continuar siendo “influencer”. “Quisiera seguir explotando esto de las redes sociales, porque se difunde todo mucho más rápido y podes mostrar el contenido que quieras. No es gratuito y hay que aportar cierto capital, porque la realidad es que hay muchas mini influencers”, señaló.

“En un futuro me gustaría tener mi propia marca de ropa, aprovechando la cantidad de seguidores y la difusión que tengo para montar un emprendimiento, porque en ese caso, la publicidad la podría hacer yo y la modelo misma puedo ser yo también”, remarcó la joven estudiante de la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas.