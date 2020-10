Guarderias sacan las mesas y sillitas a la calle y hacen ferias para afrontar los gastos

Andrea A. es Directora y propietaria de la Guardería Infantil Aqualuna, ubicada en Santa Fe al 2200 de la ciudad de Mar del Plata. Su socia, es Micaela M. Desde un grupo conformado por otras guarderías, organizaron una acción diferente y original: Sacar a la calle mesas y sillas de los establecimientos, poner música acorde y, cumpliendo con las medidas de distanciamiento social e higiene, vender material didáctico, cosas para comer, artesanías, y lo que puedan para solventar tantos meses de inactividad.

En dialogo con “el Retrato…”, Andrea explicó un poco más de la acción programada para este sábado de 10 a 14 horas: “No nos vamos a juntar en un lugar en común. Por ahora es cada uno en la puerta de su guardería de manera pasiva. Con música de fondo y cada uno vera que puede vender”.

La situación es penosa y no escapa a la serie de medidas contradictorias que estamos viviendo como sociedad desde el inicio de esta pandemia: “Desde el 12 de marzo la guardería permanece cerrada. La situación se está haciendo insostenible y solventar los gastos en general es muy difícil. Hemos perdido mucha matrícula. Un 70/80 por ciento de matrícula, no solo en nuestra guardería sino en todas las de Mar del Plata”.

Consultada acerca si mantuvo reuniones con alguien del poder ejecutivo, se explayó: “Nos hemos unido en un grupo de 15 guarderías. Con Fernando Muro tuvimos dos reuniones. En una de las reuniones nos pidió un protocolo que fue presentado y nos dijo que estaba aprobado y en una segunda reunión, nos dijo que estaba de acuerdo en la apertura. La realidad es que para la apertura necesitamos la aprobación o subir de fase. Somos un rubro indispensable ya que las familias necesitan nuestros servicios a partir de la apertura de otros rubros. Tenemos familias esenciales que deben dejar a los nenes para ir a trabajar. Más allá de que es necesario el contacto con otros niños. Eso es indispensable”.

Y continuó: “Las guarderías del materno y del regional están trabajando. Porque pertenecen a Provincia y a salud. Pedimos a los concejales igualdad de derechos para volver a trabajar como ellos. Trabajamos de la misma manera. Ellos nunca cerraron y no sé con qué protocolo. Nosotros tenemos habilitación municipal. Somos educación no formal. La habilitación es del municipio y ahí pertenecemos. Hemos tenido reuniones con los concejales y han entendido la problemática. El único concejal que no nos atendió fue Marcos Gutiérrez.”

Se suman a la propuesta, siete guarderías más: Rayuela (3 de febrero al 4000), Incahuen (French al 4000), Luna Lanar (Castelli al 3300), Pablo Picasso (Chaco al 1700), Entre cuentos (Laprida al 2800), Osias (Brown al 3300), y Mi lugar y pequeños sueños (Guido al 1300). Las acciones serán llevadas a cabo en la puerta de cada guardería.