Magiar: “Si hoy muchos no se cuidan se debe a la incapacidad de nuestros políticos”

El inicio de la reapertura de locales comerciales y gastronómicos en Mar del Plata fue calificada por Gregorio Magiar como “una utilización del sentido común, no de una rebeldía”. El empresario gastronómico se preguntó “?los países desarrollados están equivocados? Estados Unidos, China misma. Hoy por hoy la realidad indica que tendremos que convivir con este virus y no hay nadie en el mundo que no lo sabe. Por otro lado, la gente sabe cómo cuidarse. Esos dos puntos son el común denominador de lo que ocurre.

Afirmó que el hecho que muchos no se cuiden se debe “a la incapacidad de nuestros políticos. Yo en mi casa controlo a mi familia y a los que me rodean haciendo docencia. Vamos a convivir con el virus y tenemos que acostumbrarnos a eso. Hay que hacer control de gestión. Estas medidas dónde la gente tiene que abrir de prepo es menos saludable que haber hecho un plan estratégico como hizo el resto del mundo”

“LUEGO DE LA TEMPORADA SEGURAMENTE TENDREMOS REBROTES”

No tuvo dudas Magiar en afirmar que “seguramente después de la temporada va a pasar lo mismo que en Europa: los rebrotes. Claro que los vamos a tener. A nosotros como gastronómicos nos cerraron tres meses antes. Si usted me hace este reportaje con esos tres meses trabajados, yo en vez de café lo invito champagne. Hace siete meses que no trabajo. Todo se conjugó para que las cosas se hicieran mal. Yo soy un marplatense y empresario hace años y defiendo mi ciudad pero hoy por hoy están haciendo muy mal las cosas en la Provincia. Porque no tengo dudas de que el Ejecutivo y nuestros concejales y funcionarios trabajaron para abrir.

Que va a pasar ahora? Pueden levantarle un acta por haber abierto?

Es inconstitucional. No tiene nada que ver. A no ser que hagan una evaluación y me ofrezcan que me pagan a la gente o que quien venga a hacerme el acta se lleve a todos sus empleados a su casa y que los contenga.

Cómo se imagina la temporada?

– Creo que será una temporada local. Esta Bahía de los Ingleses es de los lugares más importantes de Mar del Plata. Por sus visitas y su geografía. Tenemos un millón de ciudadanos que se retiran para dar lugar a los turistas. No vienen tanto a las playas. Creo que tenemos que ser cautos en la economía y entender lo que viene. Vamos a vender turismo a los nuestros. No hay otra alternativa.

“ESTAMOS TRABAJANDO EN EL PROYECTO DE GUARDIANES DEL MAR”

Mas adelante subrayó que “los marplatenses estamos trabajando en un proyecto que habla de los Guardianes del Mar. Yo estoy peleando para lograr que nuestros guardavidas, cuiden que la gente no se amontone con el apoyo del Operativo Sol y la Policía Municipal. De ese modo se podrá controlar algo. Tenemos guardavidas suficientes que deben estar atentos. Igual que la gente de Espacios Verdes que son de la Municipalidad. Si se les reconoce el extra pueden controlar que no haya amontonamiento de gente.

Quien va a pagar eso?

Los países más desarrollados tienen cajas genuinas, presupuestos genuinos. Ese tema lo tiene que solucionar el Ejecutivo de la Nación.

Se planteó que los guardavidas tenían que usar barbijo…

Escuché que en Estados Unidos dejaron todo abierto y lograron tener una pandemia más comprimida y más corta. Esta bajando la tasa porque el contagio favoreció los anticuerpos. La colonia científica del mundo parece afirmar que es más saludable estar destapado. Frente al mar hay más beneficios. Yo no digo que no hay que cuidarse y mantener prevención. Pero la realidad indica eso. En Venecia todos andan sin restricciones. Hasta que llegue la vacuna hay que convivir con el virus.

“LE PIDO A LOS CONCEJALES QUE USEN EL SENTIDO COMUN”

Finalmente y al referirse a la Sesion que se realizará este jueves en el Concejo Deliberante, donde se tratará el tema de la habilitación a locales gastronómicos, el titular del “Mirador del Cabo”, se mostró molesto con la actitud que adoptó el Bloque del Frente de Todos “quienes fueron los únicos que no votaron esta apertura…y yo soy peronista de toda la vida…son marplatenses Kirchneristas y eso es lamentable. A mí díganme qué tengo que juntar las mesas, que tengo que poner alcohol. Lo que quieran. Pero cuando uno tiene que salir a buscar el pan para los hijos con el cuchillo en la boca, el ser humano lo hace. Así que pido que usen el sentido común los concejales y hagamos cosas coherentes