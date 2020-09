Palena: La situación de la hotelería es complicada y lo peor es que no hay un horizonte

Al cumplirse 7 meses de permanecer cerrados producto de las medidas de aislamiento, social, preventivo y obligatorio dispuestas por el gobierno nacional, el vicepresidente segundo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata, Eduardo Palena, en diálogo con “el Retrato…” manifestó su preocupación por la situación del sector en tanto aseguró que “no hay un horizonte sobre cuando se podría empezar” al mismo tiempo que remarcó la importancia que tiene en tal sentido que se reglamente la Ley Nacional de Emergencia Turística.

“La situación es bastante complicada, porque hace 7 meses que están los hoteles cerrados y con ingreso cero. De hecho cuando empezó la pandemia estábamos frente a dos fines de semanas largos y teníamos muchas reservas tomadas. Por lo que, tuvimos que devolver el dinero y empezamos, no con caja cero, sino, con caja negativa”, explicó el vicepresidente segundo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata, Eduardo Palena.

En tal sentido, señaló que “un hotel cerrado tiene costos muy altos, a pesar de que no esté funcionando” y agregó que, a pesar de contar con la ayuda de los ATP, la misma “no es suficiente”, en relación a lo cual remarcó que “cualquier número que uno tenga que gastar multiplicado por 7 meses se hace insostenible”.

“La situación del sector es muy complicada y lo peor de todo es que no hay un horizonte sobre cuando se podría empezar, ni la provincia ni la municipalidad lo tienen en claro. Tenemos determinado un protocolo muy exigente para todos los establecimientos, pero necesitamos un protocolo de ciudad, de contingencia, que determine cuando hay problema de COVID dentro de un hotel como actuar”, sostuvo al mismo tiempo que aclaró que frente a ello “aún no hay respuestas del municipio”.

Ley de Emergencia Turística: “La posibilidad de

preventa sería una ayuda muy importante”

Por otro lado, se refirió a la Ley de Emergencia Nacional que se promulgó recientemente, pero que aún no fue reglamentada. “Están ofreciendo eximir de algunos impuestos, otorgar créditos a 36 meses con una tasa muy baja y se está trabajando en una preventa muy especial antes de fin de año, es decir el que compre en esa fecha ya sea transporte o alojamiento tendrá un reintegro del 50% de lo gastado para utilizar durante el 2021 en turismo”, explicó.

“Esa ley es muy interesante, pero aún no está en funcionamiento. Se está esperando que la misma sea reglamentada, porque el sector necesita generar caja. La posibilidad de preventa sería una ayuda muy importante para poder mantenernos en pie hasta el verano”, remarcó el referente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Mar del Plata.

Hoteles cerrados: “Vamos a saber quién puede ponerse

en marcha y quién no cuando se comience a trabajar”

Seguidamente hizo hincapié en que si bien en la ciudad existen alrededor de 500 hoteles, no existe una estadística que indique la cantidad de establecimientos que han tenido que cerrar sus puertas en el último tiempo. “Vamos a saber quién puede ponerse en marcha y quién no cuando se comience a trabajar. Todavía no hay ningún número exacto”, precisó.

“Igualmente hay hoteles que son alquilados y con caja cero hay solo dos opciones: no pagar el alquiler en el caso que se lo hayan condonado los propietarios o contraer una deuda cada vez mayor, muy difícil de levantar”, manifestó Palena a “el Retrato…”

Temporada: “Un 50% de ocupación serviría

solamente para no estar en cero”

Por último, se refirió a la temporada de verano que se aproxima y adelantó que las expectativas del sector son muy bajas en relación a la misma. “Pensamos que va a ser una temporada atípica. Se habla de un verano que con suerte alcance un 50% de ocupación, lo cual para un hotel sería solamente un punto de equilibro”, detalló.

“Un 50% de ocupación serviría solamente para no estar en cero, pero teniendo en cuenta que en estos 7 meses se acumularon tantas deudas es necesario igualmente un apoyo financiero del estado si queremos seguir funcionando”, concluyó vicepresidente segundo de la Asociación Hotelera Gastronómica de Mar del Plata.

Foto: Infobrisas