Gutiérrez: Montenegro tiene las herramientas para llevar adelante algún tipo de apertura

A horas de reanudarse el tratamiento del proyecto que permite a comercios gastronómicos ocupar la vereda y espacios adyacentes y después de la escandalosa sesión del viernes pasado, el presidente del bloque del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez, en dialogo con “el Retrato…” cuestionó al intendente local por no acompañar la propuesta y apuntó: “Quizás hoy es menos costoso no darles la apertura y no controlar, que darles las aperturas y quedar por fuera de un Decreto Nacional”. Al referirse a las últimas declaraciones de Alejandro Rabinovich expresó: “A veces no se entiende al espacio de Cambiemos, porque con algunas definiciones que van tomando pareciera que ellos son los que se van a hacer cargo de los muertos que hay en Mar del Plata y de la transmisión viral que estamos teniendo”.

En ese contexto, el presidente del bloque del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez, en diálogo con “el Retrato…” se refirió a la escandalosa sesión del Concejo Deliberante que terminó el viernes pasado en un cuarto intermedio, a partir de las polémicas declaraciones del concejal de Acción Marplatense Horacio Taccone; la cual se retomará este jueves al mediodía para tratar el proyecto que permite a comercios gastronómicos ocupar la vereda y espacios adyacentes. “Las propuestas del Frente de Todos las hemos ido trabajando en las comisiones y están todas en la orden del día”, aseguró.

Con respecto al sector gastronómico, Gutiérrez señaló: “Hemos trabajado en su momento los corredores gastronómicos y ahora les hemos dado el impulso para que se puedan utilizar las veredas y patios internos al aire libre; todo ello enmarcado dentro del decreto nacional que pone a la provincia de Buenos Aires en la Fase 3”.

“Hemos elaborado propuestas, pero hasta el día miércoles no estamos para acompañar una propuesta que vaya por afuera del Decreto Nacional”, aclaró al mismo tiempo que consideró que igualmente “se puede trabajar en las comisiones y darle algún encuadre. Seguramente se pueda hacer a partir de la semana que viene”.

En relación a ello, apuntó que “las aprobaciones para que salgan las hace mediante decreto el intendente, no las hace el Poder Legislativo. Nunca, salvo la utilización de los espacios públicos, el Concejo Deliberante otorga aperturas” y añadió que “de hecho la Comisión de Reactivación Económica realizaba sugerencias al intendente municipal”.

“Quien tiene las herramientas y posibilidades para llevar adelante algún tipo de acción de apertura es el intendente Montenegro”, afirmó el edil del Frente de Todos a la vez que manifestó que desconoce por qué motivo “el Ejecutivo no avanza en darle aperturas a los diversos sectores que se vienen reclamando”. En tal sentido, detalló que “quizás hoy es menos costoso no darle la apertura y no controlar, que darles las aperturas y quedar por fuera de un Decreto Nacional”.

Por otra parte, hizo hincapié en las últimas declaraciones de Alejandro Rabinovich y expresó: “A veces no se entiende al espacio de Cambiemos, porque con algunas definiciones que van tomando pareciera que ellos son los que se van a hacer cargo de los muertos que hay en Mar del Plata y de la transmisión viral que estamos teniendo”.

“No termino de entender qué grado de responsabilidad tiene Cambiemos, el jefe de Gabinete y el intendente a la hora de no generar controles o acciones también dando respuestas al sector gastronómico”, sostuvo. Sin perjuicio de ello, reparó en que “los gastronómicos, como otros sectores de la economía, por parte del gobierno nacional y provincial vienen teniendo una gran cantidad de respuestas como el IFE, el ATP, créditos para pagar en un período largo, etcétera”.

Ante esto, cuestionó que, en cambio, “el intendente la única respuesta que está teniendo entre tantos casos y muertos es abrir los lugares, dejándolos que protesten, lo cual es una respuesta desatinada” y expresó: “Cada persona debe buscar fuertemente un marco de reflexión y nuevos acuerdos, pero el problema es que cuando no hay reflexión y nuevos acuerdos lo que termina pasando es que cada sector con su parecer termina haciendo lo que quiere”.

“Hay que buscar acuerdo y mesa de diálogo para saber hasta dónde se puede hacer algo y hasta donde no, porque la responsabilidad de la cantidad de fallecidos que inevitablemente vamos a tener en quién va a caer. Si hay un nivel de apertura por fuera de lo pedido o decretado a nivel nacional o provincial puede terminar siendo un grave error lo cual, no es un simple título o una frase sino que en este caso, es la vida”, concluyó Gutiérrez.