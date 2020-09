Silencio cómplice de la SAD y de sindicatos provocan bronca entre los docentes

No quiere decir el nombre. Un poco por cansancio, otro poco porque ya denunció a la SAD, mandó el reclamo a los sindicatos y sigue sin obtener respuesta a sus reclamos. Es profesora de Matemática, habla pausado y afirma: “Es tan cansador. Es uno contra todo un sistema que siempre fue así, pero que en el marco de la virtualidad está demostrando tantas falencias como violaciones a nuestros derechos. Quizá lo más preocupante es que quienes tienen voz, eligen el silencio.”

En los últimos días, luego de la denuncia que tomó estado público acerca de los desmanejos ocurridos con los Actos Públicos Virtuales, y sin respuestas de parte de la Secretaría Docente, más que un tibio mail indicando que se estaba procediendo a la revisión de los listados y sendas intenciones de modificarlos, la docente agrega: “Fui notificada por la SAD a través del mail de varios errores de este tipo, pero en ninguno se ha mencionado la sanción correspondiente para el docente que ha falseado información en su declaración jurada. Queda más que probado lo que hicieron muchos docentes, sin control de nadie, y queda comprobada la falta de respeto por mis derechos. Ese cargo, por ejemplo, podía haberlo tomado yo. Era lo que me correspondía. Era función de los sindicatos ver estas cuestiones y de la SAD, que siguen brillando por su ausencia.”

Cansada, continúa su relato: “Este curso había sido designado al profesor L.M.T., quien evidentemente ha declarado un puntaje de 55.12 en MCS (Matemática Ciclo Superior), siendo su puntaje real 45.12, tal como se puede ver en la columna de la imagen 1, donde sigue figurando 10 puntos que no le corresponde. Posee 14 módulos titulares y 4 interinos. Eso me consta porque mi puntaje real es de 52.31. Por tal motivo, si el docente no hubiera mentido, o si hubieran existido controles los módulos me podrían haber sido ofrecidos, o haberse ofrecido al siguiente en orden de mérito”.

Y continuó: “Si esto hubiera ocurrido en un acto presencial, el docente habría sido sancionado y los módulos permanecerían en la oferta disponibles para quien continúe en el listado. Por estas cuestiones es que noto que mi derecho a trabajar bajo los requisitos que establece el estatuto docente para la designación de provisionalidades y suplencias, ha sido vulnerado. Sinceramente, solo quiero trabajar. Ya he advertido de esta situación a la SAD. Si los módulos en la oferta del acto público aún vigente continúan sin ser ofrecido a quien corresponda, me veré obligada a solicitar la impugnación del mismo.”

Mientras tanto, la SAD guarda silencio, los gremios duermen la siesta y los docentes se defienden como pueden. Hasta de aquellos que deberían defenderlos.