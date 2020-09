Comerciantes se rebelan: Permitirán el ingreso de a un cliente en sus locales 

Luego de que Mar del Plata retrocediera a la Fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio y que como consecuencia de ello se les prohibiera a los comerciantes abrir las puertas de sus locales al público, a partir de este miércoles en todos los centros comerciales de la ciudad se llevará adelante una protesta, la cual consistirá en permitir el ingreso de a un cliente a los establecimientos, hasta tanto el municipio otorgue una autorización para ello. “Desde que se pasó a la Fase 3 la venta es prácticamente nula”, aseguraron desde el sector.

Bajo las premisas de “sí al trabajo, sí a la sanidad, pero no al desempleo” los comercios de venta de indumentaria y textiles decidieron llevar adelante esta medida de fuerza en todos los centros comerciales de Mar del Plata, bajo la aplicación de estrictos protocolos de seguridad y a la espera de lo que resuelva el Concejo Deliberante el próximo jueves en sesión.

En ese marco, María Liberati, propietaria de un reconocido local de venta de indumentaria ubicado sobre la calle Güemes al 2900 de la ciudad, dialogó con “el Retrato…” y explicó que “este miércoles se va a atender al público de la misma manera que se hacía en la fase 4, haciendo pasar de a una persona por vez al local, respetando a raja tablas todos los protocolos como siempre se hizo”.

“Queremos dejar pasar de a una persona a los locales, sin permitir que se prueben las prendas, respetando todos los protocolos y demás, tal como se hacía en la Fase 4 del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Simplemente se busca que la gente no tenga que comprar desde la puerta, porque es imposible lo que pretenden”, sostuvo a la vez que subrayó: “Desde que se pasó a la Fase 3 la venta es prácticamente nula”.

En tal sentido, aclaró que todos los propietarios de locales ubicados en los diferentes centros comerciales de la ciudad han acompañado el pedido de continuar con el protocolo que regía durante la Fase 4 del aislamiento social y obligatorio. “Se llega a esta medida porque las ventas son tremendamente malas. Muchos comercios están cerrando y no queremos más desempleo”, aseguró y apuntó: “Queremos mantener el trabajo de nuestros empleados y el nuestro mismo incluso”.

“Menos de lo que se está trabajando ahora, es imposible. No queremos actuar en la ilegalidad, pero como no nos dan la oportunidad de trabajar en la legalidad decidimos implementar esta medida extrema, porque la realidad es que las ventas no pueden ser más bajas de lo que son en este momento”, sostuvo.

“Nadie quiere que escuchar que lamentablemente vamos a tener

que aprender a convivir con este virus por mucho más tiempo”

En ese contexto, remarcó que desde el sector no buscan dejar a un lado los protocolos de seguridad, sino todo lo contrario. “Es imposible seguir cerrados, porque el virus llegó para quedarse y está circulando en Mar del Plata, pero no creemos que la gente se contagie adentro de los locales justamente”, resaltó a la vez que añadió: “Nadie quiere que escuchar que lamentablemente vamos a tener que aprender a convivir con este virus por mucho más tiempo”.

Seguidamente se refirió al verano marplatense y la eventual llegada de turistas a la ciudad y apuntó: “No podemos pensar en la temporada ahora cuando no podemos resolver si vamos a poder continuar hasta ese momento. Muchos, incluso, en estos días seguro tomen una decisión para ver si se sigue adelante o no”.

“Uno puede hacer un esfuerzo para llegar hasta el verano, pero lo cierto es que recién estamos en septiembre y son muchos meses en los que uno está generando deuda, porque todo esto no empezó hoy sino que hace 6 meses que estamos así. Venimos en una franca caída”, indicó la comerciante marplatense.