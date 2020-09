Lucifuercistas comenzaron medidas de fuerza en la empresa Centrales de la Costa Atlántica S.A

Please select a featured image for your post

Desde este lunes 28 de septiembre se realizará un paro técnico, manual y administrativo en la Central 9 de Julio de Mar del Plata y en la Central de Mar de Ajó de dos horas por día. La medida de lucha fue resuelta en Asamblea por las y los trabajadores de ambas centrales generadoras ante la falta de respuestas por parte de las autoridades al pedido de recomposición salarial 2020. Sebastián Farías, titular del Sindicato de Luz y Fuerza indicó que “Exigimos un incremento salarial del 45% sobre los básicos de todas las categorías para todo el 2020, según las escalas de febrero de este año. Desde marzo, fecha que se vencieron las paritarias del año anterior, los y las trabajadoras no tuvieron ningún incremento salarial”. Mas adelante, en el comunicado de prensa señaló que “Queremos que las autoridades provinciales que gestionan la empresa, nos convoquen a una negociación paritaria para actualizar los salarios de los trabajadores y trabajadores de las empresas generadoras. En el marco de la pandemia, CCA S.A. nunca dejó de funcionar y la empresa mantuvo sus ingresos habituales”. Recordó que “Las y los trabajadores de la energía fuimos considerados esenciales desde el comienzo de la pandemia y nunca dejamos de prestar los servicios. Sin embargo, las autoridades de CCA S.A. nunca nos convocaron a una mesa salarial para poder negociar los salarios del año en curso”. ASESORAMIENTO GRATUITO El Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, junto a la ONG Consumidores Argentinos ofrece asesoramiento gratuito a usuarios de luz y gas. Indicaron que n virtud del aislamiento social obligatorio, por su seguridad, estan cumpliendo estrictamente los protocolos de bioseguridad recomendados por la O.M.S. y el Ministerio de Salud de la Nación. Por tal motivo, se suspendieron la atención presencial que se realizaba en el Sindicato. Pero se pueden contactar completando un simple formulario, o por chat los días martes de 10 a 12 Hs, y los jueves de 14 a 16 Hs. Fuera de ese horario, se dejan los datos y los abogados se contactarán en menos de 48 hs. Para consultas, denuncias, asesoramiento sobre servicio y facturación, pueden contactarse en la web: 💻 http://consumidoresarg.org.ar/luz-y-fuerza/