Kirchner: hay sectores “complacientes” con Macri, que sienten “malestar” con el Gobierno

El presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, advirtió que hay sectores de poder “complacientes” con el exmandatario Mauricio Macri, que tienen sus propios “prejuicios e intereses” y ahora evidencian “malestar” ante las políticas que impulsa el Gobierno.

“En algunos sectores de poder en la Argentina hay un malestar por el resultado electoral y creo que eso los lleva a análisis forzados. El nivel de exigencia no nos molesta, nos parece correcto. Lo que no puede estar ausente es la comprensión de la situación que se atraviesa”, sostuvo Kirchner.

El diputado se pronunció así durante una entrevista a Radio 10, en la que cuestionó el “nivel de condescendencia” de parte de “sectores de poder” y de algunos medios de comunicación a la gestión de Macri.

“Han sido tan complacientes con el macrismo y ahora no entienden que hay una pandemia, cuando le permitieron todo a Macri”, insistió y recordó la “dura negociación” que tuvo que encarar el Gobierno de Alberto Fernández con los acreedores externos “que el macrismo había dejado en el aire”.

Consultado sobre las críticas a la gestión provenientes de los máximos referentes partidarios del PRO y la UCR, Kirchner respondió: “La presidenta del partido de (Horacio) Rodríguez Larreta es Patricia Bullrich. Todos sabemos las declaraciones que hizo respecto de la figura del Presidente y de diversos integrantes del Frente de Todos”.”

“Si los presidentes de los dos principales espacios políticos y del tercero que es la Coalición Cívica, (de Juntos por el Cambio) tienen ese tipo de expresiones, después, quizás, asesorados en comunicación, plantean discursos de ‘queremos ayudar’, pero uno ve que eso no sucede. Ahí está el problema”, analizó.

Insistió con que “hay sectores que tienen prejuicios, pero además intereses” y graficó: “Muchas de las ideas que estos sectores le pedían a Cristina en el 2015, cuando las aplicó Macri fracasaron. Y esas medidas dejaron grandes ganancias para algunos”.

Kirchner subrayó que ya quedó demostrado que “las políticas viejas del macrismo no dan resultado”.

El diputado nacional pidió a esos grupos económicos y a los mercados reconocer que “la Argentina tiene 46 millones de personas, de hombres, mujeres con sueños y anhelos que hoy la están pasando mal”.

“Hay que ver cómo abandonamos los lugares comunes y los prejuicios para encontrar una aproximación a una síntesis superadora que nos aleje de esas ideas que fracasaron”, apuntó.

Recordó que el Gobierno “tuvo que afrontar una dura negociación con acreedores externos que el macrismo había dejado en el aire” y reiteró que es necesario, a la hora de “comprender la realidad”, tener presente que se está atravesando una pandemia.

“Queremos llevar adelante lo que fue ofrecido a la sociedad en Argentina en ese contrato electoral que tuvo a Alberto (Fernández) como candidato a presidente y esta pandemia lo ha dificultado”, dijo.

“El Gobierno tomó medidas tanto con el IFE como con el ATP para morigerar lo más posible una situación no deseada y casi inevitable, más cuando uno ve lo que pasa en el resto del mundo”, reflexionó.

Si bien marcó que “el esfuerzo de las políticas que implementa el Estado es muy grande, parece todo insuficiente ante el tamaño del daño causado en la economía la pandemia”.

“Hay una falta de humildad, de poner todo en riesgo o de querer romper todo si no ganan. Y no es así. Hay que aceptar que la gente y la sociedad se expresa. Y después hay que gobernar y la oposición tiene su función lógica dentro del sistema democrático”, declaró.

Kirchner adjudicó a Juntos por el Cambio la intención de “limar lo que ellos consideran un escollo, que es que el Presidente tenga una buena relación con su sociedad”.

“La idea de querer castigar a la gente por lo que elige habla más de quien la pronuncia. No creo que sea sano”, advirtió y juzgó que “gente como (el titular de la UCR, Alfredo) Cornejo o (el senador Esteban) Bullrich ponen todo en duda”.

“La sociedad eligió una fuerza política que casi no aparecía en los medios de comunicación, que era atacada y espiada desde todos los organismos del Estado y así y todo pudo construir una salida electoral”, afirmó e insistió con que “muchas veces” la oposición habla en los términos que lo hace “porque tiene un sistema mediático y un electorado que no le exige”.

“Entonces terminan diciendo cualquier cosa”, concluyó.