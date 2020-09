Dirigentes progresistas de Argentina dialogaron sobre los desafíos del país

El Secretario General Adjunto del Partido Socialista a nivel nacional, Jorge Illa y el Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti participaron del conversatorio virtual “Desafíos y oportunidades en pos-pandemia” organizado por CEMUPRO y el I-GEN.

El encuentro contó con la moderación de la periodista Gabriela Pepe, y con la alocución de Miguel Lifschitz, ex gobernador de Santa Fe y actual Presidente de la Cámara de Diputados de dicha provincia; Margarita Stolbizer, Presidenta del Partido GEN; Humberto Tumini, Presidente de Libres del Sur; y Mónica Fein, Sec. General del Partido Socialista a nivel nacional y ex intendenta de la ciudad de Rosario. El diálogo se centró en compartir pareceres respecto a la pandemia del COVID-19 en nuestro país y la región, así como conversar respecto a salidas posibles a las distintas crisis que la pandemia vino a profundizar.En tal sentido, el dirigente socialista Jorge Illa expresó: “Pudimos sintetizar con claridad que la pandemia vino a demostrar la existencia de falencias acumuladas. La problemática en cuanto al acceso a salud (sobre todo dentro del marco de los sistemas públicos), la falta de reconocimiento económico a profesionales de dicho área que deriva en un alto nivel de precarización, el grave déficit habitacional, las desigualdades en materia educativa, ambiental y de género, son solo algunas crisis que se han puesto de manifiesto en mayor medida, pero que desde el progresismo hace tiempo venimos señalando. Necesitamos pensar en soluciones de largo plazo de forma conjunta.” Por último, Illa manifestó: “El diálogo también giró en cuanto a la posible salida de la pandemia que nos azota. En ese sentido, consideramos vital la profundización de una propuesta que ponga en valor a la salud y a la educación pública, y que a la vez tenga capacidad de generar consensos amplios en la sociedad. Tenemos claro que los problemas no se solucionan solo desde la defensa al oficialismo, o desde la crítica constante al mismo. Es tiempo de crear propuestas superadoras, y ese es un firme compromiso del espacio progresista. En ese sentido estamos trabajando desde el socialismo, para dar nuestro aporte en tan importante tarea.”