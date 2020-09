Mar Chiquita: se permitirá el ingreso a propietarios no residentes a partir de octubre

En pos de dar respuesta a la demanda de los propietarios no residentes para ingresar al distrito para verificar el estado de su propiedad, el intendente Jorge Paredi decidió permitir el ingreso de los mismos al Partido de Mar Chiquita a partir del martes 13 de octubre, con inscripción previa en un registro en el sitio www.marchiquita.gob.ar entre 1 y el 11 de octubre. A través de un decreto municipal, el jefe comunal dispuso la creación de un Registro de Ingresos de No Residentes, la implementación de una Declaración Jurada Sanitaria Online, estableció un cupo diario para todo el distrito y determinó una estadía máxima de 48 horas.

aseguró Jorge Paredi.Luego de encuentros virtuales con jefes comunales de la Costa Atlántica y tras confeccionar un protocolo con la Comisión Municipal de Seguimiento COVID-19, Jorge Paredi anunció que los propietarios no residentes deberán inscribirse online en www.marchiquita.gob.ar entre el 1 y el 11 de octubre para poder ingresar desde el martes 13.Al respecto, el jefe comunal manifestó: “V. Y afirmó:En el decreto municipal firmado por el intendente Jorge Paredi se establece la creación de un Registro de Ingresos de No Residentes donde se implementará una Declaración Jurada Sanitaria Online, complemento del Permiso Único de Circulación emitido por la autoridad nacional, para ingreso y estadía segura en el distrito.Una vez ingresados en el sitio web del municipio, también se deberá justificar el motivo del viaje y acreditar titularidad del inmueble. Asimismo, aquellos propietarios no residentes que sean validados deberán cumplir con el aislamiento obligatorio y preventivo en el domicilio de su propiedad.