Cirone (SupeTax) : “Si no aparece la vacuna, esta temporada no va a existir”

En el marco de las restricciones que existen en la ciudad por estar atravesando la Fase 3 del aislamiento social, preventivo y obligatorio, Donato Cirone, Secretario General de SUPeTax, en conversación con “el Retrato…” manifestó su preocupación por la situación que se encuentra atravesando el sector, ya que en el último tiempo la actividad ha caído un 60%. “Varios trabajadores se han bajado del taxi y han buscado otros rumbos”, aseguró. En relación al coronavirus y el verano que se viene no dudó en afirmar que “La próxima temporada no va a existir, porque si no sale la vacuna no va a servir de nada que se abran todas las actividades por más que la gente se cuide. Va a ser un contagio masivo”.

En tal sentido, el principal referente del Sindicato Únicos de Peones de Taxis reconoció que en el último tiempo la actividad ha caído en un 60% en Mar del Plata. “Es un número muy alto. Los compañeros transmiten que están haciendo 5 o 6 viajes por turno de 12 horas, lo cual me hace recordar al 2001, donde la situación del país era muy preocupante”, indicó y añadió que por ello “no se alcanzan a cubrir los gastos del auto ni el sueldo de un trabajador”.

Asimismo, teniendo en consideración la “delicada” situación que se encuentra atravesando el sector, desde el sindicato continúan entregando los días viernes bolsones de alimentos no perecederos a los trabajadores. “Muchos de ellos han transmitido que el paliativo que se les da es muy importante en este contexto para que tengan que evitar sacar la plata de su propio bolsillo”, resaltó.

“Uno quisiera ganarse la comida con su propio sacrificio, lo cual hoy está, pero lo cierto es que ni el país ni el mundo está a la altura de las circunstancias para que uno pueda ganarse el sustento sin tener que acudir a algún tipo de ayuda”, sostuvo el representante de Supetax a la vez que aclaró que cuando comenzaron a repartir los bolsones de alimentos “se armaban hasta tres cuadras de cola de gente y ahora va mermando un poco, la espera no es tanta, ya que muchos se están dedicando a otra cosa”.

Por otra parte, hizo hincapié en el cambio de actividad que realizaron en este último tiempo muchos trabajadores del sector. “Varios trabajadores se han bajado del taxi y han buscado otros rumbos”, precisó a la vez que consideró que, “si bien el taxi no es una primera necesidad, la realidad es que la mayoría de las actividades están complicadas. Hoy la gente tampoco tiene dinero para construir por ejemplo”.

Seguidamente, cuestionó los hechos de inseguridad que se registran en la actividad y expresó: “Hoy desgraciadamente ocurren en cualquier punto de la ciudad, pero tenemos la excelente predisposición de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Aunque a veces no se cuenta con recursos necesarios para darle seguridad a toda la ciudadanía, cuando tenemos alguna inquietud siempre hemos sido muy bien recibidos”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre la temporada de verano, respondió: “Si existe la temporada para calmar la economía por otro lado estaríamos trayendo grandes problemas a lo que es el contagio de coronavirus, porque nos dicen que tenemos que cuidarnos, que no tiene que haber aglomeramiento de personas y demás” y consideró: “La próxima temporada no va a existir, porque si no sale la vacuna no va a servir de nada que se abran todas las actividades por más que la gente se cuide. Va a ser un contagio masivo”.

