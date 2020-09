Valeria Carreras: Espiar a las familiares fue orden directa de Macri y Aguad para tenerlos controlados

“Los responsables de este acto de espionaje son (Mauricio) Macri y (Oscar) Aguad, porque fue una orden directa de ellos para tener a los familiares controlados” dijo ante “el Retrato…” de manera contundente la abogada Valeria Carreras que representa a los familiares de la víctimas del ARA San Juan, a la vez que serán querellantes en la causa iniciada por el presunto espionaje realizado sobre ellos por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI),

La doctora Carreras en diálogo con “el Retrato…”afirmó que no la tomó por sorpresa la confirmación del espionaje a los familiares. “En absoluto. Lo denunciamos y se hizo judicialmente ante el juez Rafecas. También lo reiteramos en Caleta Olivia” acotando que “en ninguna de las dos causas se avanzó. Cuando alguien no quiere saber o no quiere ver, no avanza…”

Recordó que el 11 de junio último habían realizado una presentación ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, en el marco de la causa por presuntas maniobras de espionaje ilegal de la AFI durante el Gobierno de Cambiemos “respecto a los espías que hacían espionaje ilegal sobre periodistas y dirigentes”

“Allí presentamos nuestra querella mayoritaria de tripulantes del ARA San Juan para pedir que nos informen si habíamos sido espiados en ese contexto, y si surgía en algún informe que las familias podrían haber sido investigadas”.

Más adelante explicó que “Ahora tenemos que ver el expediente, para saber si esta denuncia es a requerimiento de aquella presentación en Lomas de Zamora. Si es así, nosotros técnicamente ya somos parte de la causa, como denunciantes. Y en caso de que sea un expediente que va por un camino separado, vamos a presentarnos como querellantes en la nueva causa”

La doctora Carreras, que junto a la abogada Lorena Arias encabeza una de las querellas de la causa que investiga el hundimiento, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur, dijo que intervendrán “en el expediente iniciado en la Justicia Federal de Mar del Plata tras la denuncia presentada este miércoles por la interventora de la AFI , Cristina Caamaño.

– A cuántas familias representan?

– A 31 familias. Esposas, madres, familiares afectados. Un hermano no puede ser querellante legalmente, pero no quita que no pueda ser incluído en los reclamos.

– Pudo dialogar con los familiares?

– Por supuesto. Manifestaron que sabían que lo que decían era verdad, que no estaban locas, que era lo que venían diciendo. Porque es muy difícil durante dos años y pico, luchar por la verdad en soledad. Cuando estás cosas se van confirmando, sucede eso”

Recordó Carreras que “hicimos mucha cosas en el marco de la causa. Por ejemplo impugnar la primer empresa que había decidido el Ministerio de Defensa en ese momento, Aguad y que logramos que no fuera esa. O cuando luchamos con muchas cuestiones, ahora nos dan la razón los hechos y espero que lleguemos a la verdad.

– Hasta dónde quiere llegar con todo esto?

– Con respecto al espionaje, es el mismo camino que presentamos el 25 de octubre de 2019 cuando imputamos la responsabilidad del hundimiento del ARA San Juan al presidente Macri, al ministro Aguad y a miembros de la Armada. En este caso considero que la orden fue directa de Macri y de Aguad para tener a los familiares controlados. Los considero responsables. No podían desconocer esto. Iremos contra quienes sean responsables.

Consultada acerca de la pena que podrían recibir tanto Macri como Aguad en caso de ser hallados culpables, subrayó que “Es una cantidad de delitos de tanta gravedad que no sabría decirle. Siendo lo mínimo le tocaría mal desempeño de funcionario público. Que es muy poco para algo tan grave”, enfatizando que “quizás lo que más teman es que sean condenados a no poder ocupar en el futuro cargos públicos”

Lorena Arias por su parte expresó además que “produce una sensación horrible la confirmación de una sospecha que tantos familiares relataban y que era difícil de explicar”, y señaló además que “resulta inimaginable pensar que se haya olvidado a tal punto la condición de víctima de estas personas, como para aplicar sobre ellas maniobras de este tipo”.