La pesca como “una terapia” para enfrentar el aislamiento y la pandemia 

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que está transitando Mar del Plata producto de la pandemia, Oscar Moran, delegado de los recolectores de basura de Camioneros y uno de los tantos que hoy se encuentran trabajando desde su domicilio por ser paciente de riesgo, en dialogo con “el Retrato…” contó cómo vive sus días, la situación que atraviesa el sector y confesó que en lo personal encontró en la pesca una especie de “terapia” para despejar su mente.

De esta forma, el delegado de los recolectores de basura de Camioneros en conversación con “el Retrato…” relató cómo vive esta situación y confesó que la pesca es justamente la actividad que lo ayuda para despejar su mente a diario, atento a no poder concurrir a trabajar por padecer diabetes y ser considerado paciente de riesgo. “Hay muchos casos y conozco mucha gente que se está enfermando y es un problema. De hecho tengo compañeros que están enfermos”, aseguró.

“Mi madre es diabética también. Por eso, concurro poco al trabajo porque hay mucha gente y siendo persona de riesgo es difícil, por lo que trabajo más por teléfono y a pescar vengo cada tanto”, apuntó a la vez que comentó: “Me quedo encerrado, pero ya no se soportaba más. A pescar vengo cada tanto y me quedo tres o cuatro horas. Para el que le gusta pescar, el mar y la tranquilidad es una terapia, porque uno se despeja”. Por otra parte, consideró que la gente no ha tomado conciencia de las consecuencias del coronavirus. “La gente no da bolilla. Yo estoy de acuerdo que se pueda caminar, pero cuando abrieron fue un desastre: parecía una maratón”, señaló y agregó: “No sé si van a entender. Los médicos piden por favor que nos cuidemos y la gente no da bolilla ni acá ni en ningún lado”.

“Hay más política que otra cosa, pero tendríamos que estar unidos todos”, consideró al mismo tiempo que comentó que “se entiende que la gente esté obligada a trabajar y a abrir, pero con los protocolos. Pasa que al abrir la costa se desbordó todo”.

Por último, se refirió puntualmente a su sector y afirmó que “se desbordó todo” también, en relación a la cantidad de casos registrados. “No se puede dejar la ciudad sin recolección de basura y tenemos que salir o salir. Tengo un amigo que está saliendo después de 20 días en coma”, aseguró.