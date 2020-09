A pesar que la ciudad se encuentra en la Fase 3 del aislamiento, social, preventivo y obligatorio, las imágenes de la costa marplatense con gente paseando o realizando actividad física continúan siendo habituales, pese a estar prohibido. Frente a ello, uno de los trabajadores municipales que recorren la costa concientizando la gente, Sebastián Dávila, dialogó con “el Retrato…” y remarcó que “hoy por cansancio o por la necesidad misma de trabajar los marplatenses no han tomado conciencia de lo que es la pandemia”.

Sebastián Dávila es integrante del EMDER y forma parte del grupo de trabajadores que recorren la costa concientizando la gente para que use barbijo y mantenga la distancia. En ese marco, el empleado municipal analizó el nivel de acatamiento de la gente a la fase que se encuentra transitando actualmente la ciudad como así también el grado de concientización que existe.

“La función nuestra consiste en concientizar a la gente y hacerles saber que pueden o no hacer, teniendo en cuenta la fase que estamos transitando”, explicó el Sebastián Dávila al mismo tiempo que aclaró todos los trabajadores municipales del Emder se dividen en la jornada como así también que cuentan con guardias en diferentes lugares cubriendo la costa.

En relación a dicha función indicó que “por lo general al ciudadano no le gusta que le digan lo que puede o no hacer y repelan, pero uno intenta concientizar y aconsejar” y añadió que no cuentan con poder para hacer multa o sancionar, sino que “solo se buscar dejar el mensaje y que cada uno haga lo que pueda”.

“Esto es algo atípico que nos pasa”, afirmó a la vez que confesó: “Salimos con cierto miedo, porque más allá de concientizar tenemos contacto con la gente. Entonces llegamos a casa, nos higienizamos, tomamos todos los recaudos y tratamos de cuidarnos lo más posible. Nadie está exento”.

Por otra parte, hizo hincapié en la falta de toma de conciencia de la gente. “En verdad como acá aún no sucedió lo de Europa, con tantos muertos diarios, es como que la gente va a tomar conciencia cuando estalle el sistema sanitario colapsado”, sostuvo.

“Recién en esta época uno tiene algún conocido que le dio positivo. Se van cercando los contagios y de a poco se toma conciencia, pero hoy por cansancio o por la necesidad misma de trabajar los marplatenses no han tomado conciencia de lo que es la pandemia”, aseguró el referente del Emtur en diálogo con “el Retrato…”

Por último, adelantó que “según el día” es la cantidad de gente que hay en la costa de la ciudad. “Quizá hay un poco más de acatamiento durante el fin de semana en la costa. Para eso el trabajo que se está haciendo”, concluyó Sebastián Dávila en conversación con “el Retrato…”