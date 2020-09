Impulsan una convocatoria para reclutar médicos intensivistas

Horacio Taccone y Paula Mantero, concejales de Acción Marplatense proponen que el municipio reclute médicos, técnicos, enfermeros y kinesiólogos especializados en terapia intensiva mediante la modalidad de locación de servicios. Autoriza al Ejecutivo a acordar remuneraciones excepcionales, según categorías y responsabilidades, con un tope equivalente al rango salarial de Secretario Municipal.

También permite que los profesionales que actualmente prestan esos servicios opten en la emergencia por esta alternativa. El periodo de vigencia es de 90 días prorrogables por 90 más. Autoriza al ejecutivo a asignar los profesionales contratados a los ámbitos prestacionales donde sean necesarios. También, si así lo exigen las finanzas municipales, le da atribuciones para incrementar en dos puntos la Tasa de Seguridad e Higiene a los bancos para financiar la emergencia.

Derecho a la salud en la Emergencia COVID 19

La salud es un derecho humano fundamental y el abandono de persona constituye un delito. “Desde el inicio de la cuarentena se conoce el evidente cuello de botella prestacional aún cuando muy poco se ha podido avanzar en un incremento concreto y eficaz del reclutamiento de médicos y médicas, enfermeras y enfermeros y todo otro personal que resulte imprescindible para atravesar la coyuntura”, dijo Horacio Taccone.

Al respecto el concejal Horacio Taccone expresó: “son los diferentes sectores sanitarios de la ciudad los que están mencionando a la falta de recursos humanos, técnicos y profesionales como una de las principales causas del posible colapso sanitario. Por eso, en el marco de la ya declarada emergencia sanitaria, proponemos esta convocatoria extraordinaria, por 90 días, prorrogable a 90 más, de médicos, técnicos y enfermeros para la atención de la demanda crítica de las personas afectadas por el COVID19 bajo la modalidad de locación de servicios. Por otro lado, también impulsamos que el personal que actualmente ya presta esos servicios pueda acceder a la remuneración excepcional, tanto para no generar una inequidad como para reconocer el esfuerzo realizado y la fatiga a la que están sometidos en una situación extremadamente difícil”

Oír las advertencias

Diferentes sectores y organizaciones de la salud pública y privada, en forma masiva y en la intimidad, advierten en estos días sobre la posibilidad de no poder asistir a pacientes que lo necesiten . El colapso del sistema de salud implicaría el rechazo de demanda asistencial a pacientes en situación crítica.

Por otro lado, en los fundamentos del proyecto el concejal Taccone expresó que “según diferentes fuentes científicas, del 100% de las personas que se contagian de Covid-19, el 80% lo cursan de forma leve. El 20% restante lo transita de forma moderada a severa mientras que un 5% del total general requiere terapia intensiva. De esta forma, considerando a modo de referencia un promedio de 300 pacientes infectados por día, se advierte que 15 pacientes van a requerir asistencia en terapia intensiva”.

Y agregó: “es posible, según esos estudios, que en un mes 450 pacientes requieran cuidados críticos, es decir, camas de terapia intensiva con el personal necesario para hacerlas operativas. Hoy, en la ciudad, según esas previsiones, las camas de terapia intensiva son insuficientes, tanto en el sector público como en el privado para atención Covid.” También fue advertido en un informe publicado por Sociedad Argentina de Terapia Intensiva Delegación Mar del Plata.

Considerando las publicaciones internacionales, “la estancia media hospitalaria de internación en terapia para el COVID, es de 12 días. En función de ello se infiere que el sistema requiera 80 camas adicionales a las actuales de persistir el número de contagios que tenemos actualmente y que se estima subestiman las reales. Estás 80 camas adicionales que se deberían contemplar tienen que proyectarse con la cantidad de recursos humanos necesarios para satisfacer la operatoria funcional de cada unidad de internación lo cual requiere entre 35 y 50 médicos adicionales, 320 enfermeros para cubrir los tres turnos y los francos y 20 kinesiólogos de igual forma.” dijo Horacio Taccone.

Estas estimaciones surgen de informes internacionales de publicaciones científicas de la literatura médica contrastadas con el aporte de profesionales de gran experiencia en el ámbito local, entre ellos el especialista en gestión hospitalaria Dr. Julio Tusedo.

“Creemos que se debe articular toda estrategia posible que salve vidas y proteja la salud de los marplatenses. Por eso, proponemos una convocatoria a un reclutamiento extraordinario en cantidades y calidades profesionales recomendadas por la Secretaria de Salud, Zona Sanitaria VIII y la Dirección del HIGA, así como también los responsables del sector privado. Los profesionales podrán brindar servicio en el ámbito prestacional que la emergencia lo requiera.” manifestó Taccone.

Sobre la situación, se expresó Horacio Taccone: “Estamos frente a una emergencia sanitaria que puede comenzar a expulsar marplatenses que demandan atención en salud por falta de personal. Estamos en un contexto de una emergencia crítica a la que no responden ni la Nación de la Provincia y le puede costar la vida a vecinos de nuestra ciudad. Por eso, consideramos que las remuneraciones al personal médico, técnico, a los enfermeros y a los kinesiólogos reclutados deben ser excepcionales de acuerdo a la escala salarial vigente para Secretario según categorías y responsabilidades.”

Se propone, también, para el personal de salud municipal que se encuentre expuesto a las exigencias sanitarias del COVID implementar una compensación remunerativa suplementaria.

Una convocatoria nacional

“También es importante mencionar que todo personal que trabaje en cualquiera de las dependencias del Estado y pueda acreditar las idoneidades necesarias, podrá pedir licencia de su cargo y acceder a la modalidad que estamos proponiendo. Esta convocatoria debe tener un alcance nacional previendo en el proyecto la publicación en redes propias del municipio, medios locales, de alcance provincial y medios nacionales” finalizó.

