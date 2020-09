Trujillo y el regreso a la “huelga a la japonesa”: El Gobernador no sabe nada de la construcción

“O el Gobernador no sabe nada de la construcción, o le escriben mal el Decreto” afirmó el Secretario General de la Uocra, Seccional Mar del Plata al referirse al Decreto publicado en el Boletín Oficial por Axel Kicillof que prohíbe la vuelta del trabajo de la construcción en edificios. En este sentido remarcó que “estamos regresando a la “huelga a la japonesa”, hasta que entiendan que así no se puede seguir”

Trujillo no dudó en afirmar que “Estamos muy confundidos” para luego señalar que “Dejar afuera al trabajo registrado con un protocolo que se cumple a rajatabla y dónde no tenemos contagio, dónde nos trasladamos por medios propios sin usar el transporte público, no lo entendemos”.

Recordó el sindicalista que los trabajadores de la construcción “estamos tratando de hacer todo lo posible por pasar esta pandemia y no contagiarnos. Y el señor gobernador saca un Decreto donde no habilita a los edificios horizontales para trabajar.

– Iniciaron nuevamente medidas de fuerzas. Que respaldo tienen del sector empresarial? .

– Nos estamos comunicando. Ellos nos van a abrir las puertas y vamos a seguir trabajando.

– Que pasa con el temor de que se lastime algún obrero y tengan conflicto con las ART?

– Cada empresario se ocupa con cada una de las ART. Y si no cierran ese acuerdo, no abren las puertas, claramente. La última huelga que hicimos la estuvimos sosteniendo con la exigencia de los derechos de seguridad. Eso es lo que corresponde y lo cubre la ART. De la casa al trabajo y del trabajo a la casa.

Finalmente subrayó, en cuanto al número de obreros que arrancaron este lunes, enfatizó que “la actividad es normal. Seis / siete mil. Fuimos a trabajar normalmente y lo estamos haciendo desde las siete de la mañana normalmente. Aún después de ese Decreto”.