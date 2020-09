Gastronómicos: De continuar en esta situación va a ser peor que la pandemia

“Esto no da para más. Es desesperante para los trabajadores, para los empresarios, para el sindicato. Así que seguiremos luchando hasta obtener respuesta positiva” señaló la hoy titular del Sindicato de Trabajadores Gastronómicos, Nancy Todoroff , que junto a dirigentes de Pasteleros , dueños de gimnasios y representantes de la Asociación de Productores de Eventos se movilizaron ante el Muse Mar, un ícono del Gobierno bonaerense en Mar del Plata. Cabe indicar que muchos de los presentes anunciaron que iniciarán una “huelga a la japonesa” hasta que los autoricen oficialmente a abrir sus negocios.

Todoroff afirmó que “hemos perdido 1200 trabajadores desde marzo a la fecha. Necesitamos que nos autoricen a trabajar. Pasa por ahí lo que estamos pidiendo. Por eso están las mesas afuera. Así como están haciendo en Buenos Aires. No vemos el porqué de la negativa.

– Que respuesta le dan desde el municipio?

“Hemos tenido reuniones con el intendente pero es Provincia quien no otorga los permisos. Nos mandó la negativa a los escritos que presentamos junto a la Asociación de Hoteles y nos han rechazado todas las acciones”.

Por su parte Goyo Magiar, propietario de un restaurante en la zona de Varese al referirse a cómo continuarán continuar la protesta si no hay una respuesta favorable, enfatizó que “Desde la parte privada pensamos independientemente de este evento, en dar a conocer a quienes no conocen la situación que entiendan que el mundo tiene que convivir con el virus. No hay gente que atente contra las familias. Me refiero a que los cuidamos. Por un lado. Por otro lado la necesidad de apostar al trabajo hace que ocurra todo esto”

No dudó en afirmar que de continuar en esta situación “va a ser peor que la pandemia. Y si no entendemos que tenemos que convivir con el virus y cuidarnos y hacer lo que sanidad dice, sumado a que Mar del Plata jamás tuvo un problema, gastronómicamente hablando, no vemos motivo para que esto ocurra. Si nuestros legisladores no entienden, si la Provincia no entiende que tenemos que trabajar, va a ser mucho peor cuando abramos”

Magiar remarcó que “Nosotros apostamos al trabajo. Queremos trabajar. El mundo no está equivocado. En el mundo, están trabajando con normas sanitarias. Necesitamos trabajar solamente”.

HUELGA A LA JAPONESA

Muchos de los gastronómicos presentes, dueños der bares y restaurantes anunciaron que iniciarán por estas horas una “huelga a la japonesa” y atender a sus clientes en las veredas, ante la crisis que están atravesando y que ya han obligado a cerrar definitivamente sus negocios.

Cabe recordar que luego de abrir sus puertas por dos meses, el regreso a la Fase 3, los obligó a volver a cerrar sus puertas.

También los dueños de los gimnasios, natatorios y espacios deportivos se sumaron a la movida ante el Muse Mar. Desde el inicio de la pandemia solo abrieron por dos semanas y luego nunca más. Hoy están al borde de la quiebra.