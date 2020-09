Bustamante I: La temporada de calamar se ha duplicado y triplicado respecto a años anteriores”

Atento haber sido considerados como una actividad esencial por el gobierno nacional, el sector portuario no dejó de operar desde el inicio de la pandemia. El titular de la Terminal de Contenedores II del puerto de Mar del Plata, Emilio Bustamante, dialogó con “el Retrato…” y resaltó el trabajo realizado en estos meses como así también la temporada de calamar que se registró en Mar del Plata, “porque se ha duplicado y triplicado en algún mes lo que se ha hecho en años anteriores”. Al referirse a las principales preocupaciones que existen hoy en el puerto local, hizo hincapié en el tema de la seguridad de la gente con respecto al tema de los contagios como primera medida. “Hay barcos que vienen con gente contagiada y demás”, apuntó.

El titular de la Terminal de Contenedores II del puerto de Mar del Plata, Emilio Bustamante, dialogó con “el Retrato…” y explicó que “en el puerto local como en otros del país el gobierno decretó que todo lo que tenía que ver con la exportación, alimentos y demás era considerado una actividad esencial así que durante toda la pandemia se ha estado trabajando”.

“Para evitar los contagios en la gente hubo que tomar recaudos y se hizo un protocolo privado muy importante, el cual luego fue acompañado por el Consorcio Portuario y tuvo sus frutos porque no se han registrado grandes inconvenientes en ese sentido”, sostuvo el reconocido empresario marplatense.

“Anhelamos a convertirnos en un puerto para todo tipo de cargas”

Asimismo, describió que desde su sector “lo que más se exporta es todo lo relacionado con la industria pesquera, porque no se ha podido hacer un desarrollo para otro tipo de cargas” y resaltó que “Mar del Plata tiene en la región muchas industrias importantes que en algunos casos duplican incluso la actividad pesquera, pero siempre por algún motivo u otro se le ha dado prioridad a las cargas de la pesca”.

“Hubo una temporada de calamar muy importante”

“Apoyamos a las cargas de la pesca totalmente, pero anhelamos que Mar del Plata se convierta en un puerto de aguas profundas para todo tipo de cargas”, resaltó el director de la Terminal de Contenedores II al mismo tiempo que describió que en el último tiempo “hubo una temporada de calamar muy importante, porque se ha duplicado y triplicado en algún mes lo que se ha hecho en años anteriores”.

En tal sentido, Bustamante precisó que se encuentran muy satisfechos por esta exitosa temporada de calamar y confesó: “Hubo mucha descarga de calamar y se exportó también en el puerto de Mar del Plata. Todo ello mejoró muchos los índices”.

La seguridad: Principal preocupación en el puerto local

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre cuáles son las principales preocupaciones que existen hoy en el puerto local, hizo hincapié en el tema de la seguridad de la gente con respecto al tema de los contagios como primera medida. “Hay barcos que vienen con gente contagiada y demás”, apuntó.

En función de ello, adelantó que el viernes hubo una reunión de toda la estiva y la terminal con el Consorcio a los efectos de solicitar se extremen las medidas de seguridad en el puerto local y se amplíe el protocolo para que no se registren nuevos contagios en el sector. “Hubo muchos puertos que tuvieron que parar la operativa por los casos detectados, lo cual no queremos que suceda en Mar del Plata. Por eso, buscamos continuidad”, señaló.

“Hay que definir un sector dónde se puedan hacer

las inversiones y desarrollar el comercio exterior”

Sin perjuicio de ello, también manifestó su preocupación en lo que respecta a las tierras. “Sentimos inseguridad, no porque las vayan a sacar, pero no está bien definido el rumbo en relación a dónde podemos estar y dónde estamos ahora, porque si bien se invierte no se puede ir a fondo. No es de esta administración, sino que es una cosa que viene de años”, explicó.

“Hay que definir un sector dónde se puedan hacer las inversiones y desarrollar el comercio exterior, como nosotros queremos, en un lugar con seguridad total y que no esté mezclado con otras actividades como hay en todas las terminales del mundo”, describió en conversación con “el Retrato…”

En ese aspecto, Bustamante aclaró que “debe ser un puerto público, pero que el mismo le ceda un sector a un privado, tal como sucede por ejemplo en Buenos Aires con Dock Sud, en donde hay una empresa extranjera que tiene su lugar propio, con su muelle y su sector, en el cual invierte, pone grúas, etcétera” y conforme a ello reparó en que desde el sector buscan invertir, pero que aún no han logrado desarrollar o que los tengan en cuenta para llevar adelante muchos proyectos.