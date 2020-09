Mariel Fornoni I: “El principal estado de ánimo de los argentinos es la incertidumbre”

Después de haber elaborado una encuesta nacional para analizar las diferentes problemáticas que atraviesa la sociedad actual, Mariel Fornoni, directora de la consultora Management &Fit e impulsora del proyecto, en diálogo con “el Retrato…” reconoció que “lo peor que nos pasa es que la gente ya no tiene confianza” en el actual gobierno, que existen “dudas” respecto al liderazgo de Alberto Fernández y subrayó que, en ese marco, Horacio Rodriguez Larreta crece como el principal opositor.

“Más te lo prohíban, mas van a apostar al dólar”

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre el futuro que se aproxima, respondió: “Lo peor que nos pasa es que la gente ya no tiene confianza. Muy al comienzo de la pandemia, donde los argentinos expresamos solidaridad y estábamos todos de acuerdo e incluso se veía un presidente con tono componedor, más abierto a hablar con todos los sectores, pero eso fue un momento desperdiciado para generar un círculo virtuoso de confianza y eso hoy ya se perdió”, explicó.

“Las medidas económicas que se tomen hoy no tienen ningún impacto, porque la gente no tiene confianza. Todos siguen apostando al dólar porque mientras haya más días que no apuesten y más te lo prohíban, más van apostar”, apuntó a la vez que remarcó que “hoy el principal estado de ánimo en líneas generales de los argentinos es la incertidumbre, lo cual genera consecuencias como angustia, estrés, etcétera”.

“Hay un tema político por detrás de todo esto que

tiene que ver con el liderazgo de Alberto Fernández”

En relación a lo anterior, la docente de grado y posgrado en Universidades Públicas y privadas nacionales y extranjeras indicó que “frente a la incertidumbre que hay, el gobierno tampoco da respuestas ni genera confianza” y añadió que “también hay un tema político por detrás de todo esto que tiene que ver con el liderazgo de Alberto Fernández”.

“Durante los primeros meses de la pandemia había empezado a construir un liderazgo y su nivel de aprobación creció de 42% a más de 58%, pero después empezaron a pasar algunas cosas como las cuestiones políticas, la liberación de los presos, Vicentin, las expropiaciones y la reforma judicial que hicieron notar a la gente que había un doble comando y consecuencia de eso Alberto Fernández fue perdiendo el liderazgo”, explicó.

-¿Se nota que ha crecido Horacio Rodríguez Larreta?

-Rodriguez Larreta crece como el principal opositor, adquiere mucha visibilidad, porque le pasó algo que probablemente sin pandemia no le hubiera pasado nunca: de golpe lo veía todo el país. Larreta siempre fue el que trató de sacar la incertidumbre y era por ahí el menos ideológico en su discurso y el más concreto a la hora de aclarar a la gente lo que iba a pasar y lo que iba a poder hacer o no. Eso le sumó mucho y hoy tiene casi un 70% de aprobación.

La imagen de Macri y Kirchner para las próximas elecciones

Respecto a la figura del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, la licenciada en Administración explicó que le sucede lo mismo que a la ex mandataria, Cristina Kirchner, en el sentido que “tiene un núcleo duro de gente que lo sigue, pero también tienen mucho nivel de resistencia” y agregó que “tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri tienen 55% de imagen negativa”.

“Cristina Kirchner tiene una imagen positiva del 30% mientras que la de Mauricio Macri se ubica en un 20% aproximadamente. Tienen un piso alto de gente que los sigue, pero no les alcanza porque tienen muchas personas que no los elegirían”, declaró la directora de la consultora Management & Fit.

En ese contexto, la directora de la consultora Management & Fit expresó que “Cristina Kirchner el año pasado tuvo que buscar a otra persona en su espacio, porque sola no llegaba y probablemente eso le suceda a Mauricio Macri también, porque su figura en muchos sectores genera mucha resistencia” y consideró que frente a ello Horacio Rodriguez Larreta podría presentarse como su sucesor.

“Hay muchas cosas que hoy no funcionan en la economía producto de la política. Si hoy tendríamos un liderazgo fuerte, éste podría generar confianza en la sociedad, porque la economía es confianza justamente. Inversiones genuinas en un país que te cambia las reglas de juego todo el tiempo son difíciles y no hay medida económica que funcione”, sostuvo y resaltó que “al no haber credibilidad en el país obviamente nadie va a querer poner un peso en la Argentina”.