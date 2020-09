Gastronómicos habrán de anunciar el inicio de una “huelga a la japonesa”

Empresarios gastronómicos imitando la medida que la semana pasada impulsara la UOCRA habrán de informar el inicio de una “huelga a la japonesa”, reabriendo sus negocios. Por su lado los textiles y otros, que tienen sus comercios en la zona de Guemes, habrán de manifestarse el martes desde las 17 sacando sus percheros a la calle para que si visibilice su reclamo.

Más de 150 empresarios gastronómicos habrán de reunirse este lunes en adyacencias al Museo Mar a partir de las 11 ante la imposibilidad de poder volver a abrir sus negocios. La movida tendrá el acompañamiento del sSindicato de los Gastronómicos

Un convocante a la concentración calificó como de “una locura lo que está haciendo el Gobierno con nosotros” ya que “la situación es más que angustiante”; recordando que ya son unos 100 los locales que han cerrado definitivamente sus puertas en Mar del Plata, dejando en la calle a más de 1000 trabajadores.

LAS PYMES HACIA LA BANCARROTA

Por su parte desde la UCIP se afirmó a través de un comunicado que “el retroceso hacia FASE 3 en nuestra ciudad, trajo como consecuencia un impacto negativo enorme en las Pymes de todos los rubros afectados; ello se agravó para quienes estuvieron casi 70 días cerrados al comienzo de la pandemia, con efectos muy negativos en su economía; así después de un corto período con apertura que represento una brisa de aire fresco, no llego a ser aprovechado por los comercios, porque nuevamente se retrocede en el tratamiento de la pandemia a Fase 3; ello hace que vuelvan a cerrar los comercios, con un leve permiso: atender en la puerta del establecimiento, prohibiendo la entrada al interior del mismo”.

Debido a esta situación es que desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata se preguntaron “ cuál es la diferencia que hay entre los rubros debido a la cual a los Hipermercados y otros comercios de alimentos que están abiertos (esenciales) sí les permiten el acceso de los clientes de a uno o dos por vez; también nos preguntamos por qué pueden vender otros artículos diversos (que no son alimentos), aprovechando la pseudo-apertura de los comercios que comercializan esas mercaderías. Frente a estas diferencias sin justificación es que desde la UCIP exigimos y reclamamos igualdad”.

El presidente de la entidad, Dr. Raúl Lamacchia, manifestó “no podemos seguir sin trabajar. Vamos directo a la desaparición de un alto porcentaje de comercios de nuestra ciudad, con las tremendas consecuencias ut-supra mencionadas”.

Además agregó, “los empresarios Pymes no somos la causa del aumento del contagio y muerte de nuestros vecinos. Somos los que solo vociferamos que queremos trabajar; los que queremos que nuestros empleados puedan sostener y atender a sus familias; los que cumplimos estrictamente con los protocolos, razón por la cual no existió contagio en nuestros locales”.

Por todo ello y resumiendo, requirieron:

1.- Que se permita a los comercios minoristas, puedan ingresar los clientes de a uno o dos personas al interior del local, para adquirir el producto requerido

2.- Que no se permita que los comercios alimenticios (Hipermercados, etc.) comercialicen productos no alimenticios (ej. arts. del hogar y otros).

Por último reiteraron, que “nos permitan cumplimentar el contenido de los ítems 1 y 2 ut-supra detallados, garantizando el comerciante el cumplimiento de las normas protocolares.