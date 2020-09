Sergio Massa defendió la decisión del Gobierno nacional de reasignar partidas

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta “tiene derecho” a plantear “lo que le parezca en la Corte”, pero aclaró que la vocación del presidente Alberto Fernández es “utilizar los recursos que el Estado tiene para mejorar la calidad de vida de la gente”.

“Tiene derecho a plantear lo que le parezca en la Corte, de alguna manera el Poder Judicial funciona como árbitro de estas situaciones, pero claramente la vocación del presidente de la Nación no es lastimar a nadie”, dijo Massa respecto al recurso presentado por el jefe de Gobierno porteño ante la Corte Suprema de Justicia para que declare “inconstitucional” un decreto del Gobierno nacional.

El Gobierno de CABA presentó ese recurso ante el máximo tribunal contra el Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno nacional que recupera un punto de los fondos coparticipables que Mauricio Macri, también a través de un DNU, le había sumado a la Ciudad en 2016, luego de traspasar la Policía.

“La vocación del Presidente -agregó- es usar los recursos que el Estado tiene para mejorar la calidad de vida de la gente, de acuerdo a los lugares de la Argentina que necesitan mayor inversión”.

Añadió que “así como hace cuatro años, cuando por decreto se le dio a la Ciudad de Buenos Aires de manera discrecional, nadie fue a la Corte, suena ilógico que hoy, porque alguien quita lo que se dio de la misma manera, alguien vaya a la Corte, pero está en su derecho”.

No obstante, advirtió que “eso no va a cambiar la vocación del Gobierno de trabajar codo a codo con el jefe de Gobierno de la Ciudad, con los gobernadores opositores, con los intendentes de distinto signo político, porque la decisión del Gobierno es gobernar para todos”.

Apuntó Massa que “el desafío es que los argentinos que viven en Jujuy, en Tierra del Fuego, en la Capital o en el Gran Buenos Aires, tengan igualdad de oportunidades y la misma calidad de inversión pública” y, en ese sentido, dijo que el Presupuesto 2021 que empieza a debatir el Congreso, “duplica en inversión pública al anterior”.

En otro momento de la entrevista, Massa indicó que “la policía local es la primera respuesta que tienen los vecinos, así como también lo es el municipio”, y que, en ese sentido, es necesario “fortalecerla”.

“La tarea de investigación criminal tiene que estar a cargo de las fuerzas federales, con colaboración de las fuerzas provinciales y la tarea de seguridad de combate contra el delito tiene que ser una tarea de las fuerzas provinciales, con colaboración de las fuerzas federales”, dijo el exintendente de Tigre en una conferencia de prensa tras el anuncio de obras ferroviarias junto al ministro de Transporte, Mario Meoni y el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro.