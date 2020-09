El Gobierno anunció la extensión de la cuarentena hasta el 11 de octubre

El Gobierno anunció la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 11 de octubre, advirtió que “la pandemia no permite descuidos”, sobre todo en un momento en que “la ciudadanía comienza a relajarse” aunque los casos de coronavirus siguen creciendo en América. De esta manera la cuarentena tendrá una duración (al menos hasta ahora) de 205 días.

La prórroga se anunció en un mensaje enviado a través de las redes sociales por la cuenta oficial de Casa Rosada, con la voz en off de una locutora que destacó que la nueva prórroga, como siempre, fue decidida “a partir del diálogo” con todas las provincias, tal como se viene haciendo desde que comenzó el aislamiento, el 20 de marzo.

“Hemos decidido mantener las medidas de cuidado hasta el 11 de octubre”, dijo Casa Rosada en su mensaje.

Agregó que “la pandemia no permite descuidos”, sobre todo en un momento donde se advierte a nivel internacional que “los casos de Covid-19 continúan en aumento en América” y que “la ciudadanía comienza a relajarse”.

Se recordó que al inicio de la pandemia el problema estaba concentrado en el Area Metropolitana de Buenos Aires, pero que “el mapa cambió” y ahora “el 49,2 por ciento de los casos están en las provincias”, cuando antes era el 7 por ciento.

Y, pidió en este contexto a las provincias que “aumenten las restricciones” para reducir la circulación y así los contagios debido a que existe “alta tensión en el sistema de salud” .

Actualmente el mapa cambió: ocho provincias registraron subas exponenciales en sus números durante los últimos 15 días. Se trata de Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, Tucumán, Salta, Neuquén y Córdoba. En mayo, las provincias representaban sólo un 7% de los nuevos casos. Al 12 de septiembre, según los datos de la Dirección de Epidemiología e Información Estratégica, el número aumentó al 49,2%.

En el video también se detalló que las provincias mencionadas, dejando de lado a Santa Cruz, Tierra del Fuego y Córdoba, muestran una alta tensión en sus sistemas de salud.

“Por eso, desde el gobierno nacional recomendamos incrementar las restricciones en forma transitoria para disminuir la circulación de las personas y reducir las posibilidades de contagio. El aislamiento temprano y el compromiso de la sociedad nos permitieron fortalecer un sistema que no hubiese sido capaz de dar respuesta”, detallaron.

Respecto al AMBA, el presidente Fernández indicó esta tarde: “Estamos con una meseta, la situación está como controlada, los casos no crecen, eso es cierto. Pero necesitamos que los casos bajen y por eso les pido a todos que tengan la responsabilidad que a cada uno nos cabe de cuidarnos y de cuidar al otro”.

“Aunque todos estemos deseosos de que la vida vuelva a ser lo que es habitual para nosotros, tenemos que cuidarnos mucho porque estamos muy lejos de haber superado el problema”, agregó el mandatario durante un acto en el que se inauguraron obras en el Hospital Churruca.

“Esta es una enfermedad que si uno respeta el distanciamiento y se queda en su casa, la posibilidad de contagio es mínima. Por lo tanto, el esfuerzo que cada uno de nosotros podamos hacer para preservarnos es importante”, completó.