Cierra sucursales del Correo por casos de Covid y trabajadores inician paros por falta de paritarias

Días difíciles viven los trabajadores de Foecyt, quienes en los últimos días varios de ellos se han visto afectados de Covid-19, a la vez que encuentran en conflicto con la empresa ante la no reapertura de las paritarias por lo que han resuelto trabajar a reglamento , quite de colaboración, asambleas en los lugares de trabajo y 2 horas de paro a partir de la 0 hora del próximo lunes 21.

El coronavirus avanza y avanza

Ahora le toco el “turno” a los trabajadores de Foecyt quienes se ven afectados por la pandemia, razón por la cual debieron cerrarse la Casa Central de la Avenida Luro y Santiago del Estero donde hubo 9 afectados (3 personas de Comercial y 6 de Operaciones), por lo que el lugar permanecerá cerrado hasta el próximo miércoles. Se indicó que solo se entregan encomiendas en el sector “paquetería”

También debió dejar de atender al público la Sucursal de Sarmiento entre Rawson y Garay, donde casos sospechosos obligaron a no atender al menos hasta este lunes, algo que podría extenderse por varios días de confirmarse casos positivos. Lo mismo sucede en la sede de Peralta Ramos y Hernandarias (Ferias Comunitarias) que esta cerrada ya que la Feria no abre.

En el Puerto , la que funciona en Acha 350 , existe un caso confirmado, por lo que recién reabrirá el día 25.

En lo que respecta a la Sucursal 1 sita en la avenida Champagnat , donde funciona el Centro Logístico, es la única que está atendiendo normalmente hasta las 15 horas.

LA MEDIDA DE FUERZA

En relación a las medidas de fuerza que darán comienzo el lunes 21, Jorge Váttimo , Secretario General de Foecyt Mar del Plata en diálogo con “el Retrato…” indicó que “todos sabemos que de acuerdo a lo dispuesto por el DNU N 297/20 (Art. 6- Inc. 21)del PEN, la actividad del Correo oficial ha sido calificada como ”esencial”, lo cual no solo ha hecho que no hayamos dejado de trabajar ni un solo día durante la pandemia, sino que además hemos desempeñado nuestras tareas con un encomiable compromiso y sentido de la responsabilidad, sin ser reconocidos por ello en lo más mínimo”.

Recordó que a lo largo de este tiempo “hemos solicitado insistentemente iniciar las negociaciones paritarias, teniendo en cuenta que la anterior finalizó el 31 de marzo último. En tal sentido corresponde abrir dicha instancia a los fines de tratar la correspondiente al año 2020/2021, no solo como reconocimiento al esfuerzo mencionado, sino como una necesidad considerando que la inflación reinante durante el 2019 y en lo que va del presente año, ha golpeado duramente el poder adquisitivo de los telepostales”.

No olvidó de denunciar que “fuimos convocados inicialmente para la constitución de la comisión negociadora, pero después, de manera unilateral y sin justificación, ni explicación lógica, nos comunicaron que la dejaban sin efecto, desoyendo hasta la fecha nuestros reiterados intentos por reencauzar dicho propósito”.

Finalmente remarcó que “por todo esto se ha resuelto trabajar a reglamento , quite de colaboración, asambleas en los lugares de trabajo y 2 horas de paro a partir de la 0 hora del próximo lunes 21”.