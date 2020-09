 El gobierno bonaerense analiza el protocolo de los balnearios de Mar del Plata 

Pese a que la ciudad transita la Fase III del aislamiento social, preventivo y obligatorio en tanto los casos de coronavirus continúan en aumento en General Pueyrredón, la Cámara Empresaria de Balnearios Restaurantes y Afines mantuvo reuniones con el Municipio y presentó un protocolo de cara a la temporada que se aproxima, el cual ya está siendo evaluado por el gobierno provincial. “Sabemos que va a ir cambiando y mutando, pero siempre teniendo como prioridad la salud de los clientes y de los colaboradores del balneario”, afirmó el secretario de la entidad en conversación con “el Retrato…”

Nicolás Parato, Secretario de la Cámara Empresaria de Balnearios Restaurantes y Afines en dialogo con “el Retrato…” dio detalles del protocolo que pretenden implementar en la temporada 2021 de la ciudad y explicó que el mismo “se envió del municipio a la provincia, a través de éste se pretende reducir la cantidad de personas por unidad de sombra”.

En tal sentido, precisó que solo podrán estar 6 personas por carpa y 4 por sombrilla como así también señaló que los clientes deberán firmar una declaración jurada, a través de la cual los mismos deberán declarar que si tienen un contacto estrecho con una persona con coronavirus positivo o si registran algún síntoma de la enfermedad no asistirán al balneario.

“Se hará una sanitización, limpieza y desinfección constante de todo lo que es carpas, mesas y sillas. En el sector de solárium y piscina las personas deberán respetar una distancia de dos metros entre ellas”, completó el referente de la Cámara Empresaria de Balnearios y añadió que “los vestuarios húmedos no están tenidos en cuenta por ahora, solamente se puede utilizar vestuario seco y lo que es inodoros y mingitorios”.

En relación a lo anterior, Parato aclaró que si el balneario cuenta con 10 inodoros solo pueden ingresar 10 personas. “Los restantes clientes que quieran entrar deberán aguardar afuera del lugar, formando una fila y manteniendo una distancia con los demás”, comentó.

Por otra parte se refirió a los integrantes de las carpas y sombrillas y resaltó que no se exige una conexión directa o familiar entre los mismos, siempre y cuando se cumpla con el número máximo de personas contempladas en cada unidad de sombra. “Si son del mismo grupo familiar o no, no tiene injerencia alguna”, detalló.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre sus expectativas para esta temporada de verano que se aproxima, respondió que “hay un trabajo muy coordinado entre el municipio, los empresarios de balnearios y la Cámara Empresaria de Balnearios Restaurantes y Afines, los cuales se están preparando para cuando sea el momento de iniciar la temporada y se están capacitando para recibir a los turistas”.

“Hay que entender que esto que está sucediendo es una situación atípica a la que estemos acostumbrados a vivir, de cara a una temporada. Una vez que se entiende que la realidad es diferente a la de otros años, puede considerarse positivo lo que viene”, sostuvo Parato a la vez que consideró que “el verano 2021 no va a ser igual al pasado por motivos obvios, pero hay que ser positivos con la cantidad de clientes que se pueden tener, porque se está trabajando para que haya temporada”.

En función de ello, reparó en que el hecho de “cómo va a ser el verano es improvisado decirlo porque no se sabe. Lo fundamental es prepararse para la temporada y para recibir a los turistas de donde sea que el Municipio de General Pueyrredón entienda que pueden venir”.

“El Municipio ya trató el protocolo, lo firmó el área de salud y luego, fue elevado al gobierno bonaerense. Ahora estamos en la espera de la respuesta de la provincia que seguramente sea en estos días”, remarcó y añadió que está previsto para el transcurso de la semana siguiente tener una reunión con la Comisión de Reactivación Económica.

Por último, el Secretario de la Cámara Empresaria de Balnearios Restaurantes y Afines explicó: “El protocolo se fue adecuando a la situación sanitaria de la ciudad. Sabemos que el mismo va a ir cambiando y mutando, pero siempre teniendo como prioridad la salud de los clientes y de los colaboradores del balneario”.

…