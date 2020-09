Argentina superó los 600.000 casos de coronavirus y llegó a los12.460 fallecimientos

Argentina superó este jueves los 600.000 casos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia, con 12.701 positivos reportados en la últimas 24 horas y 345 nuevos decesos, mientras las autoridades definían esta noche las medidas para la nueva etapa del aislamiento social vigente por la emergencia sanitaria.

El Ministerio de Salud indicó que 3.108 infectados están internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 60,1% en el país y del 67,3% en el Área Metropolitana Buenos Aires.

Con los 12.701 nuevos casos de Covid-19 de hoy, suman 601.713 los contagios en el país, mientras la cantidad de fallecidos aumentó hasta 12.460.

Un 58,85% (7.475 personas) de los infectados reportados hoy (12.701) corresponde a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.

De los 601.713 contagiados desde el inicio de la pandemia, el 75,84% (456.347) recibió el alta.

El reporte vespertino consignó que murieron 136 hombres, 87 residentes en la provincia de Buenos Aires; 10 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chaco; 4 en Córdoba; 4 en Entre Ríos; 4 en Jujuy; 1 en La Rioja; 3 en Mendoza; 2 en Río Negro; 5 en Salta; 3 en Santa Cruz; 8 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero y 2 en Tucumán.

Además, fallecieron 96 mujeres, 65 residentes en la provincia de Buenos Aires; 7 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Córdoba; 1 en Entre Ríos; 7 en Jujuy; 2 en Río Negro; 8 en Salta; 3 en Santa Fe y 1 en Tierra del Fuego.

Aclararon que un hombre residente en la provincia de Santa Cruz fue reclasificado como no fallecido.

El parte matutino precisó que fallecieron 65 hombres, 28 residentes en la provincia de Buenos Aires; 6 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 1 en Córdoba; 8 en Jujuy; 5 en La Rioja; 1 en Mendoza; 5 en Neuquén; 2 en Salta; 3 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; 1 en Tierra del Fuego y 3 en Tucumán.

Por la mañana del miércoles se reportaron que muerieron 48 mujeres; 34 residentes en la provincia de Buenos Aires; 1 en la ciudad de Buenos Aires; 1 en Chubut; 3 en Jujuy; 1 en Mendoza; 2 en Neuquén; 2 en Río Negro; 2 en Santa Fe y 2 residentes en la provincia de Tucumán.

El ministro de Salud, Ginés González García, destacó el rol de los equipos que comanda en todo lo relacionado con el apoyo en las zonas críticas de nuestro país afectadas por la pandemia de Covid-19 y dijo que “se debe trabajar en conjunto con todas las provincias en medidas que mejoren la situación de todos y todas”.

“Creo que hoy el Estado, como informador, es fundamental en una situación de crisis. Esta situación es inédita, absolutamente imprevisible, que no solo erosiona la salud sino también el ánimo colectivo”, señaló el funcionario en el cierre del ciclo #QuedateEnCasa realizado en forma online.

González García agregó que “el rol de un ministerio nacional en un país federal, en donde la responsabilidad primaria de la salud es de las provincias, no es fácil. Hay que buscar construcción de consensos, construcción de liderazgos, de rectoría, que todos sientan que estamos juntos en una política sanitaria”.

Por otra parte, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, brindó detalles sobre la reunión realizada entre el comité de expertos y el ministro González García, en la que la recomendación fue insistir sobre la necesidad de cumplir con los protocolos a la hora de realizar salidas autorizadas.

“En el país hay un número importante de salidas autorizadas, de actividades autorizadas y lo más importante es realizar esas salidas y actividades con los protocolos para mantener estable los lugares que están estables, e inclusive disminuirlos, y poder controlar el aumento donde no está controlado“, dijo Vizzotti.

LOS NUMEROS A NIVEL MUNDIAL