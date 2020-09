A 39 meses del hundimiento del Repunte continúan reclamando ¡Justicia!

Al cumplirse 39 meses del hundimiento del Repunte, la tragedia pesquera que se cobró más cantidad de vidas en nuestro país, desde #NingunHundimientoMas siguen reclamando que la Justicia de respuestas “sobre las verdaderas causas del hundimiento es inaceptable que pasaron 39 meses del hundimiento y la causa penal sigue en la etapa de instrucción.”

Con motivo de este recordatorio señalan textualmente”

Como señalamos el mes pasado, este no es el único abandono del Estado, porque solo una de las familias de los desaparecidos logró tener el certificado de presunción de fallecimiento. Lo que significa que todavía hay viudas que no tienen pensión, no obra social y no han cobrado los seguros.

Esta situación se agravo tremendamente en los últimos días porque a Silvia de la Hoz, viuda de Marcelo Islas, la desalojaron el día sábado 05 de septiembre. Ella tuvo que abandonar la casa en la que vivió 21 años con sus tres hijos más chicos. La razón es que hace 39 meses que está esperando la presunción de fallecimiento y así empezar a cobrar la pensión que le corresponde, El trámite está esperando sentencia en el juzgado Nº 10 de Mar del Plata, Exp. Nº 26285/2018. Además está esperando que el juez del Exp. Nº FMP 39018/2017 la autorice a usar el dinero que depositó la ART Federación Patronal. Actualmente, Silvia no tiene trabajo, debido a la pandemia, se encuentra viviendo con un familiar que la acogió en su hogar y es ayudada económicamente por sus hijas mayores.

El otro caso es el de Irene Arias, viuda de José Omar Arias, uno de los 7 desaparecidos del hundimiento del Repunte, ellos son de Puerto Madryn. Actualmente ella y sus hijas están con COVID-19, lo que les imposibilita trabajar y salir a vender productos para poder subsistir, esto era el sostén económico que tenían.

Desde hace 39 meses que no tienen ingresos, viven con lo justo, porque todavía no tienen la presunción de fallecimiento, habiendo pasado más de 3 años desde el hundimiento del Repunte, todavía no tiene la pensión que le corresponde por la desaparición de su marido.

El certificado de presunción de fallecimiento fue tramitado en el Juzgado Nº 2 de Puerto Madryn y hace meses que tendría que haber salido la sentencia. Además de esta situación denunciamos que la ART Federación Patronal, a través de sus abogados niegan el pago que les corresponde, abusan de la necesidad, especulan con la situación actual del país para que la indemnización se desvalorice.

Exigimos que se haga justicia, que se entreguen los certificados de presunción de fallecimiento a las viudas, que puedan tramitar su pensión y de la ART Federación Patronal les pague lo que les corresponde

Además pedimos que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo sancione a la ART Federación Patronal su incumplimiento y por lucrar con la necesidad de las familias.