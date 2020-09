Piden ante la Gobernación la habilitación de más actividades en Mar del Plata

Pese a que los casos de coronavirus siguen en aumento en General Pueyrredón y a que la ciudad continúa atravesando la fase 3 de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Gobierno Municipal trabaja en la readecuación de los protocolos para insistir ante el Gobierno Provincial con la reapertura de diversas actividades como la construcción privada, la gastronomía y los gimnasios.

El secretario de Producción municipal, Fernando Muro, en las últimas horas encabezó una reunión virtual con sectores de la construcción y explicó que el objetivo del encuentro fue “trabajar juntos en la readecuación del protocolo de la obra privada, a fin de elevarlo al gobierno provincial” al mismo tiempo que planteó: “Es fundamental escuchar las necesidades de un sector productivo tan importante para la ciudad”.

El funcionario de Guillermo Montenegro sostuvo: “De esta manera, nos reuniremos con los distintos sectores productivos de la ciudad a fin de que algunas actividades, como la gastronomía, el comercio, los gimnasios, los balnearios, los alquileres de temporada, entre otras, sean reconsideradas y puedan volver a trabajar”.

En una nota enviada al jefe de gabinete provincial, Carlos Bianco, explicó: “Solicitamos la habilitación de la actividad Obra privada de construcción del mismo modo que se haya habilitada la obra pública dentro del Partido de General Pueyrredon, pero aplicando una expresa prohibición para el uso del transporte público de pasajeros”.

En el documento se indicó: “Mantuvimos una reunión conjunta entre el Poder Ejecutivo Municipal, la Comisión de Reactivación del Honorable Concejo Deliberante conformada por miembros de diversos partidos, la UOCRA, el Centro de Constructores y Anexos, y, la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios. En dicho encuentro todas las partes resolvimos solicitar a las autoridades provinciales la presente habilitación de manera conjunta, asumiendo el compromiso de prohibir el uso del transporte público y fiscalizar su cumplimiento”.

“Nuestro pedido responde al hecho de que la manera de trabajar en ambos tipos de obra (pública y privada) es idéntica, de hecho ambas conforman la industria de la construcción y comparten el mismo protocolo sanitario”, se puntualizó.

A continuación, se remarcó que “su razonabilidad en términos sanitarios estuvo a la vista en los casi cuatro meses de trabajo ininterrumpido dentro del Partido, en los cuales el sector, con 450 obras privadas activas y más de 5000 trabajadores, dio sólo 9 contagios (todos originados fuera de la obra)”.

“En tal sentido, en pos de lograr reactivar las obras y a la par dar tranquilidad a las autoridades, proponemos que se prohíba expresamente el uso del transporte público de pasajeros, situación que será expresamente fiscalizada por el sindicato y el Municipio. De tal manera, los trabajadores de la construcción usarán sus medios de locomoción particulares o los medios de locomoción provistos por las empresas. Valga destacar que el cierre intempestivo de la actividad el 29 de agosto, motivó una medida de fuerza por parte de la UOCRA denominada ‘huelga a la japonesa’ que tuvo alto acatamiento y continúa vigente”, se subrayó.

Por otra parte, las autoridades les confirmaron a los representantes de la Cámara Marplatense de Gimnasios y Natatorios que elevarán nuevamente la solicitud al Gobierno de Axel Kicillof en el marco de un encuentro que se llevó adelante esta tarde, en el marco de la Comisión Especial de Reactivación Económica.

Ariel Caltabiano, secretario de la entidad y dueño de SquatGym , adelantó: “Nos confirmaron que los protocolos lo van a elevar y que después el tema de la apertura ya va se va a decidir en base a lo que resuelva la Provincia”

“Pedimos que haya un laburo fuerte en ese sentido porque hoy en día la apertura ya no es la única solución. Hace siete meses que estamos sin poder abrir”, aseveró a la vez que consideró: “Hace falta un plan de contingencia y contención impositiva para que este abrir y cerrar que se da en base al termómetro del coronavirus no nos termine fundiendo. La situación ya no da para más y no nos pueden seguir cobrando impuestos cuando la facturación sigue siendo totalmente cero”.

En las últimas horas el intendente Guillermo Montenegro se reunió de manera virtual con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para “intercambiar ideas y experiencias para fortalecer y acompañar al sector productivo en ambas ciudades”.

En ese marco, el gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles un nuevo ciclo de reuniones que incluirá a intendentes de toda la provincia y al equipo de expertos que lo asesora para definir cómo continúan las estrategias contra la pandemia de coronavirus cuando la próxima etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio comiecne el lunes.

Los encuentros están previstos para esta tarde a través de una videoconferencia que Kicillof encabezará desde la sede gubernamental, en La Plata. Mientras que los jefes de Gabinete bonaerense y porteño, Carlos Bianco y Felipe Miguel, respectivamente, mantendrán también una reunión en las próximas horas.

Vale la pena recordar que en un acto virtual en el que se firmaron convenios para obras de infraestructura municipal y del que formaron parte 37 intendentes bonaerenses, entre ellos Guillermo Montenegro, el gobernador bonaerense Axel Kicillof le pidió este martes a los mismos actuar con “sentido común” en torno a las decisiones a adoptar en la continuidad de la cuarentena.

“Nuestras idea es buscar la mejor respuesta para los 135 municipios”, les dijo Kicillof a los intendentes vía teleconferencia y evaluó: “Creo que venimos llevando muy bien algo que se hizo muy largo”.

A su vez, remarcó: “Cuento con 135 intendentes que son perfectos conocedores del paño en sus municipios, y sé que dentro de los municipios hay posiciones distintas, como aquel que quiere abrir todo y se cansó” y planteó que eso deja a las autoridades en una “posición muy delicada”.

“Sé que hay que buscarle el equilibrio, el punto justo, sin descuidar la salud, sin tensionar demasiado”, remarcó y les pidió a los intendentes “templanza y fortaleza porque es una situación inédita y difícil que se va a evaluar por años”. Así fue que les solicitó aplicar “sentido común” a las decisiones y subrayó: “Tengamos en cuenta que esto puede ser más largo y necesitamos trabajar en conjunto, cortarse solo es la peor solución”.