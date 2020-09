Marcone: “El Intendente no tiene coraje para sacar la villa que existe en el Puerto”

“Hace ya ocho meses que hemos pedido audiencia al intendente Montenegro con cuatro temas. Uno era la Villa de la vía. La reiteramos tres veces más y no nos la dio. Montenegro no tiene el coraje de hacer una reunión para tratar el tema y dar la cara ante los vecinos” afirmó el Presidente de la Asociación de Fomento del Puerto, Xavier Marcone en diálogo con “el Retrato…”, ante la bronca de los vecinos y comerciantes de la calle 12 de Octubre ante la imparable ola de robos que sacude al sector.

Afirmó que “no soy partidario de las marchas tanto a nivel personal, como institucional, pero un grupo está convocando a una ante la Comisaría Tercera para que se tomen ya cartas en el tema”, reconociendo que “mucha gente no quiere mostrarse. Eso es lo que sucede. Esos delincuentes no tiene nada que perder. Hoy están acá y mañana allá. Nosotros estamos acá de toda la vida. Gente que se quedó. Y el intendente no toma cartas en el asunto. Para hacer una reunión por zoom no necesita mucho…” dijo el vecinalista.

No tiene dudas que “el foco del problema está en la Villa de la zona de Figueroa Alcorta y Magallanes. La policía no puede actuar sin orden de allanamiento. Y se complica”, enfatizando que “Es verdad porque ahí también hay familias trabajadoras y que nada tienen que ver con este grupo de delincuentes. Pero el foco es ese. La villa empieza en Pescadores y va por la vía. Cruza Edison y después pasa atrás de la Delegación Municipal”.

“El gobierno municipal no es que no pueda, sucede que no lo quiere resolver, porque tiene que hacer un plan de trabajo que supera al periodo de gobierno. Para hacer algo con esa villa se requieren diez años de trabajo. Hay que buscar un loteo. Hacer un censo. Ver adónde llevarlos. Ocupar lo que se va desocupando, poniendo espacio verde, rehabilitando la vía; pero ningún gobierno de cuatro años lo va a hacer”.

“ESTÁN DIVORCIADOS DE LA NECESIDAD DE LA GENTE”

Marcone en tal sentido fue pesimista al afirmar “creo que no le interesa a la conducción política. Cómo no le interesó a los intendentes anteriores. No está en las políticas de esos gobiernos. No les interesa políticamente. Están divorciados de la necesidad de la gente priorizando su apetencia política. Nosotros pedimos una audiencia apenas asumió con cuatro temas. Uno era la Villa de la vía. La reiteramos tres veces y después paso lo que pasó con la pandemia. Nunca nos escucharon, ni nos atendieron”

– A qué cree que se debe este aumento de los delitos?

– Eso lo tendría que explicar un sociólogo. Lo que sé es que ese es el foco y es de total impunidad. Los ladrones entran y salen. La policía no se mete y están ahí.

– Aumentó el delito después de la cuarentena? Algunos vecinos dicen que a la villa ingreso gente que había salido de la cárcel con el tema del coronavirus?

– No tengo información que lo afirme o lo niegue, pero es posible que así sea.

“LOS COMERCIANTES TIENEN MIEDO DE REPRESALIAS”

Más adelante Marcone se refirió al temor que existe entre los comerciantes y vecinos “Nosotros tenemos un grupo con cien comerciantes de la calle 12 de Octubre. Se avisó este miércoles que venían los medios luego del robo a Delta. Se les pidió a los comerciantes que se hicieran presentes. Y fueron cuatro…. ¿Por qué? …porque tienen miedo. Esta es la realidad. Tienen miedo porque los delincuentes los ven por televisión y saben de qué comercios son”.

“En el grupo que tenemos un sistema de alarma monitoreada. Vemos las caras que se repiten de los que vienen a los negocios a hacer preguntas absurdas pero que vienen a ver qué hay adentro. Nosotros tenemos a una cuadra de nuestro centro comercial un grupo de ataque que sabe quiénes somos, cuántos somos, que tenemos y qué no tenemos. Tienen miedo. El tema es hacer un plan y sacar la villa. Ese es el tema. Sacarla lo antes posible, para darle condiciones dignas a la buena gente, en su gran mayoría, que allí vive”.

Teme que de no frenarse la cuestión “un día tengamos alguna víctima fatal a manos de los delincuentes. Ahí empezaran a desgarrase las vestiduras desde la dirigencia política que hoy tiene la posibilidad de actuar en beneficio de todos. Están divorciado de la necesidad de la gente, priorizando sus apetencias políticas”, reiterando que “hoy nos queda claro que al Intendente Municipal no le interesa”

“EL INTENDENTE NO TIENE EL CORAJE PARA SACAR LA VILLA”

Recordó que “A un cliente mío le ocuparon un local en Figueroa Alcorta y Elcano. A una cuadra de 12 de octubre. Nosotros logramos sacarlo en el momento”, para luego indicar que “Hay dos chicas policías que hacen rondín y una me comentó que hace una semana y media de ese mismo local, que tenía la puerta rota, sacaron a un muchacho herido y maltratado, que yo solía ver cómo cuidacoches, y murió en la ambulancia”.

Finalmente reiteró que “la solución no es poner más policías, Ni armarnos. Hay que ver de dónde salen, dónde se atrincheran y hacer algo. Es sacar la villa. Resolver el foco de donde se atrincheran y nadie los va a buscar, pero el intendente no tiene el coraje de hacerlo, de tener una reunión para tratarlo o mucho menos, encararlo”.