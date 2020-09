El ex director del CEMA Julio Tuseddo afirmó que “El colapso sanitario es inminente” 

Ante el creciente aumento de casos positivos de coronavirus en Mar del Plata, Julio Tuseddo, ex director del CEMA, en dialogó con “el Retrato…” trazó un panorama de la situación epidemiológica que se encuentra atravesando la ciudad y advirtió que “el colapso es inminente”. A su vez, reparó que en el corto plazo: “Vamos a tener una situación muy grave de pacientes que requieren cuidados críticos y no vamos a tener espacios para atenderlos”.

Julio Tuseddo, ex director del CEMA y especialista en Gestión de Calidad Asistencial, dialogó con “el Retrato…” expresó que “se está viviendo una gran preocupación en Mar del Plata” y explicó que “la pandemia de por sí es un escenario que se plantea difícil por las características de la enfermedad, su alta contagiosidad, por afectar a un grupo etario que la ciudad tiene un alto porcentaje en su población y por los déficit estructurales que históricamente ha padecido el partido”.

“El colapso sanitario es inminente”, aseguró el profesional médico a la vez que aclaró que si se tiene en cuenta la opinión de los profesionales de la salud “todos comentan el mismo factor y la misma problemática: las salas de terapia intensiva y salas de Covid están todas completas”.

“El 5% de los enfermos de coronavirus requieren de terapia intensiva”

A lo anterior, remarcó que se debe sumar el hecho que “el 5% de los enfermos de coronavirus requieren de terapia intensiva, por lo que los números son relativos. Este martes hubo 350 casos positivos, pero en un contexto que tienen una tasa de positividad del 50% cuando debiera ser por debajo del 10%” y aclaró que esos 350 casos “están subestimando el número real de infectados que hay en Mar del Plata”.

“Si se tomara como cierto ese valor, el 5% son 17 personas. Es decir, de los infectados que se informaron el martes 17 personas van a necesitar terapia intensiva. Si a eso lo comparamos con las camas que disponemos hoy en la ciudad, no podemos presumir otra cosa que lo que se viene es una catástrofe: Vamos a tener una situación muy grave de pacientes que requieren cuidados críticos y no vamos a tener espacios para atenderlos”, explicó.

En ese marco, aseguró que “va a llegar un momento en que va a suceder que los profesionales médicos van a tener que decidir a quién atienden y a quién no” y añadió que de hecho lo que está sucediendo en la actualidad en General Pueyrredón es que muchos pacientes llegan al nosocomio y cuando no hay camas o un espacio donde atenderlos, no pueden ingresar a la institución y quedan afuera.

“Las autoridades sanitarias deberían empezar a sentarse y planificar”

“Pensar en un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, como ha ocurrido en otra ocasión que tuvo que estar 6 horas deambulando por la ciudad, sin que ninguna autoridad sanitaria se haga cargo de la situación, no hace otra cosa que dejarnos una profunda preocupación sobre lo que va a suceder si esta situación se repite con números mayores”, completó.

Seguidamente, hizo hincapié en que “las autoridades sanitarias deberían empezar a sentarse y planificar qué va a suceder con esos pacientes con coronavirus que requieran asistencia respiratoria y que no tengan lugar en los hospitales de Mar del Plata” y apuntó: “No debemos permitir que las decisiones se tomen en momento que la coyuntura esté presente”.

“Se debería pensar ante qué vamos a hacer el día que no tengamos una cama y un paciente grave. No podemos esperar a que la gente se muera en la calle para empezar a tomar decisiones”, afirmó Julio Tuseddo, ex director del CEMA, en dialogó con “el Retrato…” y añadió: “Actuamos todos tardíamente”.

“Están priorizando los intereses partidarios y no los de la comunidad”

Por otro lado se refirió a que las decisiones son tomadas de una forma en que “se están priorizando los intereses partidarios y no los de la comunidad” y apuntó a que “no hay una articulación en red, un trabajo en conjunto y fundamentalmente no hay un desarrollo de una red de servicio de salud que permita un control global del escenario sanitario para en función de eso poder planificar acciones y acciones de coyuntura”.

“Las cuestiones de estructura pueden ser solucionadas. De hecho tenemos un Hospital Modular y es muy bueno que el Gobierno Nacional haya hecho el mismo, pero lo difícil de resolver es el recurso humano que tarda años en desarrollarse como profesional de la salud”, indicó a la vez que consideró que las autoridades sanitarias deberían reunirse a los efectos de delinear un plan de acción que incluya acciones potenciales de una coyuntura “grave”, sin dejar a las personas “libradas a su suerte”.

“ Hay que definir claramente la necesidad de una estructura sanitaria”

Por último, describió que “este escenario tiene que hacer replantear a la sociedad el valor de los servicios de salud cómo motor de funcionamiento de una sociedad desde la raíz hasta el nivel de mayor complejidad” y comentó que incluso “hay que definir claramente la necesidad de una estructura sanitaria que dé respuestas seguras y de calidad a las necesidades de la población”.

“En cuanto a la coyuntura hay que planificar, es decir sentarse y consensuar acciones y planificar salidas de la coyuntura desde los diferentes niveles”, explicó al mismo tiempo que aclaró que “lo otro será planificar para el futuro y para que pueda funcionar todo el sistema de salud pospandemia”.