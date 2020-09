El Costo de Vida aumentó 2,7 % durante agosto, impulsado por los alimentos

El índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) aumentó durante agosto 2,7%, impulsado por las subas en los rubros alimentos y bebidas y equipamiento para el hogar, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

Con esta suba, la inflación minorista alcanzó al 18,9% en lo que va del año y al 40,7% en los últimos doce meses, informó el organismo.

El Indec dio cuenta, además, de que el índice de Precios Mayoristas aumentó durante agosto el 4,1%, para sumar el 14,7% en lo que va del año y el 35,3% en relación a igual mes del año pasado.

En tanto, el Costo de la Construcción subió el 2,5% en el mes, 15,2% en lo que va del año, y 33,45 en los últimos doce meses, informó el organismo.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, estimó en el proyecto de Ley de Presupuesto que envió al congreso que la inflación minorista de este año cerrará en torno al 32%, y que en el 2021 alcanzará al 29%.

En lo que hace al mes pasado la suba del 2,7%, resultó superior al 1,9% de julio y la mayor desde el 3,3% registrado en marzo.

A pesar de la cuarentena, la cantidad de precios relevados en agosto fue similar a la de julio y ninguna de las divisiones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) debió imputarse por el Nivel General, destacó el Indec.

No obstante, los rubros vinculados al turismo (paquetes, vuelos, hoteles) se imputaron en el período, debido a que la mayoría de los prestadores no ofrecieron los servicios.

En lo que hace a la variación de precios, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas fue uno de los que mostró la mayor suba e incidencia en agosto, con un incremento del 3,5%.

Los aumentos observados en verduras, tubérculos y legumbres; Frutas; Café, té, yerba y cacao; Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos; y Carnes y derivados explican la mayor parte del incremento.

En segundo lugar, se destacaron los aumentos en las divisiones Equipamiento y mantenimiento del hogar, también con el 3,5%, por incrementos observados en bienes para el hogar como muebles, textiles y artefactos.

En tanto, Recreación y cultura subió 3,3% por los aumentos en libros, diarios y revistas y juguetes; y en ambos casos las subas en electrodomésticos y productos electrónicos también incidieron en las subas.

El Indec destacó también que los estacionales aumentaron 4% producto de las subas en Verduras, tubérculos y legumbres y Frutas, mientras que los regulados, con un alza del 1%, registraron el menor incremento, debido al congelamiento de tarifas de servicios públicos, telefonía celular y los servicios educativos.

En este marco, el IPC Núcleo observó un alza de 3% en agosto.

La división Restaurantes y hoteles subió 1,9%, a partir de las menores restricciones a la circulación que permitieron la apertura de varios de estos negocios.

En cuanto a la suba del 4,1% en los precios mayoristas, se destacó el alza el 10% en Petróleo Crudo y Gas, del 19% en Pesqueros, del 5% en Agropecuarios y del ,7% en Minerales no metalíferos.

Los productos Manufacturados aumentaron 3,2 % en agosto, los importados el 3,9%, siguiendo la tendencia alcista del dólar, mientras que el costo de la Energía Eléctrica bajó 0,1%.

En lo que va del año, los precios mayoristas aumentaron 14,7% con subas del 19,5% en los Agropecuarios, del 36,5% en los Pesqueros, del 16,5% en los Manufacturados, además del 19,6% en Importados y 1,3% en Energía Eléctrica.

La suba no resultó mayor debido a la caída del 4,8% en el precio del Petróleo y el Gas y del 2,9% en sus refinados.